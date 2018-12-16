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У Дніпропетровській області п'яний чоловік підпалив дружину і сина

STYLERЖиття    16.12.2018 - 19:04
У Дніпропетровській області п'яний чоловік підпалив дружину і сина
Фото: Ілюстративне фото (facebook.com gorodz.info)

Постраждалі дружина і дитина отримали сильні опіки

У Дніпропетровській області, в Криничанском районі в родині сталася сварка, в результаті чого чоловік облив свою дружину і її сина бензином і підпалив.. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполиции в Дніпропетровській області.

Наголошується, що 34-річний місцевий житель перебував під впливом алкоголю Він посварився з дружиною, а за неї заступився 20-річний син. Чоловік вирішив це так не залишати, облив обох бензином і підпалив.

Постраждалих дружину з дитиною з опіками 1-го та 2-го ступеня доставили в лікарню. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПКУ і доставлений у відділення поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

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