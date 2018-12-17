В Днепропетровской области во двор активиста бросили гранату

Коллаж РБК-Украина

Коллеги активиста считают, что это связано с его борьбой с незаконной вырубкой леса

В городе Синельниково Днепропетровской области во двор активиста-эколога, который борется с незаконной вырубкой леса, бросили гранату. Подробности рассказали коллеги активиста, сообщает "5 канал".

Инцидент произошел еще 11 декабря около 23:00 вечера, но подробности стали известны только сейчас. Во двор частного дома активиста общественной организации "Экологический патруль", который занимался со своими коллегами борьбой с незаконной вырубкой леса, бросили гранату РГД. В результате взрыва повреждена крыша частного дома и автомобиль, который был рядом припаркован. Люди от взрыва не пострадали.

Представители общественной организации считают, что инцидент связан с деятельностью активиста в экологических проектах и таким образом на него попытались оказать давление.

Как рассказала глава организации "Экологический патруль" Татьяна Лампика, в последнее время они вместе занимались расследованием по делу о незаконной вырубке леса. Во время своих рейдов она вместе с пострадавшим активистом снимали на видео лесорубов, фиксировали номера машин и передавали всю полученную информацию в правоохранительные органы.

Благодаря помощи активистов, полиция смогла арестовать "черных лесорубов". В связи с этим активисты общественной организации регулярно получали угрозы – от них требовали прекратить расследование.

"Мы начали эти рейды почти месяц назад. В течение этого месяца есть уже 5 уголовных производств. Нам в течение этого периода передавали, но в словесной форме угрозы. Мы считаем, что скорее всего, и это одна из версий полиции, что эти действия, которые были с гранатой - это уже предупреждение более такое суровое, более весомое", - отмечает Татьяна Лампика.

Национальная полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту хулиганства и виновным грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

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