У Донецькій області обстріляли автомобіль командира ДУК "Правий сектор"

Фото: Обстріл (Колаж РБК-Україна)

Командир переконаний, що цілилися у пасажирів

У Ясинуватському районі Донецької області невідомі випустили три кулі по автомобілю командира штормовий роти ДУК "Правий сектор" Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Про це повідомив сам Коцюбайло на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що інцидент стався ще 2 серпня, але Дмитро Коцюбайло розповідь про нього тільки зараз.

Він повідомив, що повертався ввечері з Покровська і прямував у бік Авдіївки. Доїхавши до села Орлівка, автомобіль Коцюбайло потрапив під обстріл невідомими.

"Мій автомобіль 2 серпня 2018 року близько 20:30 був обстріляний на під'їзді до Орлівки, з боку Уманського. Того вечора я повертався з Покровська, з місцевого відділення поліції, з зустрічі. Затримавшись в Карлівці, я з невеликим запізненням, вирушив у бік Авдіївки", - повідомив командир ДУК "Правий сектор".

Фото: Автомобіль Дмитра Коцюбайло (facebook.com/Дмитро-Коцюбайло)

Коцюбайло зазначив, що за фрагментом кулі, знайденої в салоні машини, визначено, що це калібр 7.62 мм. Всього, за його словами, було три влучення, при чому цілились саме у пасажирів.

"За фрагментом кулі, яку знайшли в салоні, визначили, що це калібр – 7.62 мм. Всього було три влучення, два з них – чітко у пасажирські підголівники. Залишається відкритим питання: що це за диверсійна група, яка так вільно орудує в нашому тилу? Але відповідні висновки зроблені, а компетентні служби займаються цим питанням. Нас не зламати", - написав Коцюбайло.

Скріншот поста (facebook.com/Дмитро-Коцюбайло)

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Відео: РБК-Україна