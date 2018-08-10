Опознали по татуировке: в сети рассказали о гибели бойца ВСУ (фото)

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У бойца был позывной "Шубин"

В среду, 8 августа в зоне ООС погиб военнослужащий 24-ой отдельной механизированной бригады Дмитрий Украинский с позывным "Шубин". Об этом сообщил Святослав Смук на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Дмитрий Украинский (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Он рассказал, что связь с Дмитрием был потеряна во время выполнения разведывательного задания по выявлению противника в районе Майорска (Горловское направление).

"8 августа одно из подразделений бригады выполняло разведывательное задание по выявлению противника в определенном районе, в так называемой "серой зоне". В ходе выдвижения разведывательная группа попала в засаду противника. Для обеспечения отхода основной группы из района выполнения задач группа прикрытия приняла бой. После выхода основной группы была потеряна связь с одним военнослужащим", - рассказал командир 24-й ОМБР, подполковник Валерий Гудзь.

Фото: погибший боец ВСУ Дмитрий Украинский (facebook.com/Виктор Лазар, facebook.com/Александр Вольный)

Уже в районе сбора, командир принял решение организовать поиски Дмитрия.

"Уже в районе сбора, несмотря на огневой контакт, командир группы принял решение организовать поиски данного военнослужащего, которые результатов не дали", – добавил Гудзь.

Позже сепаратисты обнародовали фото документов и тела, которые попали в их руки в районе Майорска. По татуировкам на теле Дмитрия, его собратья смогли опознать бойца.

Фото: facebook.com/Виктор Лазар

Дмитрий Михайлович Украинский родился 3 ноября 1979 года в городе Хрестовка (бывшое Кировское) Донецкой области. В последнее время проживал с семьей в Лисичанске. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО с 2014 года.

Скриншот поста (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Напомним, в сети рассказали историю военного санинструктора.

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Видео: РБК-Украина