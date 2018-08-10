Впізнали по татуюванню: в мережі розповіли про загибель бійця ВСУ (фото)

Ілюстративне фото (pixabay)

У бійця був позивний "Шубін"

У середу, 8 серпня у зоні ООС загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Дмитро Український з позивним "Шубін". Про це повідомив Святослав Смук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фото: Дмитро Український (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Він розповів, що зв'язок з Дмитром був втрачений під час виконання розвідувального завдання з виявлення противника в районі Майорска (Горлівський напрямок).

"8 серпня одне з підрозділів бригади виконувало розвідувальне завдання з виявлення противника у визначеному районі, в так званій "сірій зоні". У ході висування розвідувальна група потрапила в засідку противника. Для забезпечення відходу основної групи з району виконання завдань група прикриття прийняла бій. Після виходу основної групи було втрачено зв'язок з одним військовослужбовцем", - розповів командир 24-ї ОМБР, підполковник Валерій Гудзь.

Фото: загиблий боєць ВСУ Дмитро Український (facebook.com/Віктор Лазар, facebook.com/Александр Вольний)

Вже в районі збору, командир прийняв рішення організувати пошуки Дмитра.

"Вже в районі збору, незважаючи на вогневий контакт, командир групи прийняв рішення організувати пошуки даного військовослужбовця, які результатів не дали", – додав Гудзь.

Пізніше сепаратисти оприлюднили фото документів і тіла, які потрапили в їхні руки в районі Майорска. За татуюваннями на тілі Дмитра, його побратими змогли впізнати бійця.

Фото: facebook.com/Виктор Лазар

Дмитро Михайлович Український народився 3 листопада 1979 року в місті Хрестовка (бувше Кіровське) Донецької області. Останнім часом проживав з родиною у Лисичанську. Брав участь у бойових діях у зоні АТО з 2014 року.

Скріншот поста (facebook.com/sviatoslav.smuk)

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Відео: РБК-Україна