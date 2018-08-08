"Если наглеют, то успокаиваем": как живет село на линии разграничения после обстрелов боевиков

Кадр из видео (ТСН)

У многих жителей проблемы с жильем

Жители поселка Зайцево, который находится на окраинах Горловки, активно начали готовиться к зиме. О том, как село восстанавливается после артиллерийских обстрелов боевиков, рассказывает ТСН.

Военные, которые находятся в поселке, отмечают, что данный момент воцарилась относительная тишина. Последний серьезный обстрел в Зайцево был около месяца назад. Сейчас тоже иногда стреляют, но вяло.

"Стрелковое оружие еще никто не отменял, так, постреливают. Если наглеют, то успокаиваем", - рассказал военнослужащий с позывным "Базальт".

Он сообщил, что после последнего артиллерийского обстрела, многие жители села Зайцево еще не оправились. В домах отсутствуют окна и крыши, а у некоторых – дома совершенно не приспособлены для жизни в холодную пору.

Кадры из видео (ТСН)

Но сейчас, как отмечают военные, конфликт вялый и есть возможность немного выдохнуть, осмотреться и привести в порядок домохозяйства.

У жительницы соседнего села Николаевки, Софии Никитенко, дом весной разбило почти полностью. Они с мужем перебрались жить в летнюю кухню и перетащили туда все, что уцелело. Она говорит, что пока не представляет, как они будут зимовать.

У Стефании Куценко дом разнесло вдребезги, как раз после того, как хозяйка закончила ремонт. Она тоже перебралась в небольшое помещение, которое уцелело и не знает, как переживет эту зиму в полном одиночестве.

Видео: как жители прифронтовых сел готовятся к зиме (ТСН)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как живется пенсионерам на линии фронта.

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Видео: РБК-Украина