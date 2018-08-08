"Якщо нахабніють, то заспокоюємо": як живе село на лінії розмежування після обстрілу бойовиків

Кадр з відео (ТСН)

У багатьох жителів проблеми з житлом

Мешканці селища Зайцево, яке знаходиться на околицях Горлівки, активно почали готуватися до зими. Про те, як село відновлюється після артилерійських обстрілів бойовиків, розповідає ТСН.

Військові, які знаходяться в селищі, відзначають, що даний момент запанувала відносна тиша. Останній серйозний обстріл у Зайцево був близько місяця тому. Зараз теж іноді стріляють, але мляво.

"Стрілецьку зброю ще ніхто не відміняв, так, пострілюють. Якщо нахабніють, то заспокоюємо", - розповів військовослужбовець з позивним "Базальт".

Він повідомив, що після останнього артилерійського обстрілу, багато жителів села Зайцево ще не оговталися. У будинках відсутні вікна і дахи, а у деяких – будинки зовсім не пристосовані для життя в холодну пору.

Кадри з відео (ТСН)

Але зараз, як зазначають військові, конфлікт млявий і є можливість трохи видихнути, оглянути і привести в порядок домогосподарства.

У мешканки сусіднього села Миколаївки, Софії Нікітенко, будинок навесні майже повністю розбило. Вони з чоловіком перебралися жити в літню кухню і перетягнули туди все, що вціліло. Вона каже, що поки не уявляє, як вони будуть зимувати.

У Стефанії Куценко будинок рознесло вщент, як раз після того, як господиня закінчила ремонт. Вона теж переїхала в невелике приміщення, яке вціліло і не знає, як переживе цю зиму в повній самоті.

Відео: як жителі прифронтових сіл готуються до зими (ТСН)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як живеться пенсіонерам на лінії фронту.

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Відео: РБК-Україна