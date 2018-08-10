В Донецкой области обстреляли автомобиль командира ДУК "Правый сектор"

Фото: Обстрел (Коллаж РБК-Украина)

Командир убежден, что целились в пассажиров

В Ясиноватском районе Донецкой области неизвестные выпустили три пули по автомобилю командира штормовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи". Об этом сообщил сам Коцюбайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что инцидент произошел еще 2 августа, но Дмитрий Коцюбайло рассказ о нем только сейчас.

Он сообщил, что возвращался вечером из Покровска и направлялся в сторону Авдеевки. Доехав до села Орловка, автомобиль Коцюбайло попал под обстрел неизвестными.

"Мой автомобиль 2 августа 2018 года около 20:30 был обстрелян на подъезде к Орловке, со стороны Уманского. В тот вечер я возвращался из Покровска, из местного отделения полиции, со встречи. Задержавшись в Карловке, я с небольшим опозданием, отправился в сторону Авдеевки", - сообщил командир ДУК "Правый сектор".

Фото: Автомобиль Дмитрия Коцюбайло (facebook.com/Дмитро-Коцюбайло)

Коцюбайло отметил, что по фрагменту пули, найденной в салоне машины, определено, что это калибр 7.62 мм. Всего, по его словам, было три попадания, при чем целились именно в пассажиров.

"По фрагменту пули, которую нашли в салоне, определили, что это калибр – 7.62 мм. Всего было три попадания, два из них – четко в пассажирские подголовники. Остается открытым вопрос: что это за диверсионная группа, которая так свободно орудует в нашем тылу? Но соответствующие выводы сделаны, а компетентные службы уже занимаются этим вопросом. Нас не сломать", - написал Коцюбайло.

Скриншот поста (facebook.com/Дмитро-Коцюбайло)

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Видео: РБК-Украина