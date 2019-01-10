Парадоксальний випадок: в США ув'язнений повісився, втомившись чекати смертну кару

Відео: YouTube/The Marshall Project

Ув'язнений Скотт Дозьер, якого засудили до смертної кари за вчинення двох вбивств в 2007 році, покінчив із собою. Про це повідомляє видання St. Louis Post-Dispatch.

Тіло ув'язненого виявили в тюремній камері у в'язниці штату Невада. Він зробив петлю з простирадл, прив'язав її до вентиляційної сітки у своїй одиночній камері і повісився.

48-річний Скотт Дозьер був засуджений в 2007 році за вчинення двох вбивств.

Першою жертвою Дозьера став молодий наркоторговець Джеремайя Міллер, який повинен був купити у Дозьера інгредієнти для виготовлення метамфетаміну.

Проте на зустрічі Дозьер застрелив Міллера і забрав його гроші. Тіло він заховав в одній з квартир у Лас-Вегасі, попередньо розпилявши його на частини і спакувавши у валізу. Через деякий час Дозьер був заарештований і постав перед судом.

Під час розслідування з'ясувалося, що Міллер був не єдиною жертвою Скотта Дозьера. Другою жертвою став також наркоторговець, на прізвище Грін. Але Дозьер стверджує, що не скоював цього вбивства, а тільки поховав Гріна, який разом з ним виготовляв наркотики. За вбивство Гріна суд дав Дозьеру 22 роки в'язниці, а за вбивство Міллера його засудили до смертної кари.

Засуджений неодноразово заявляв, що готовий понести покарання і згоден на смертну кару, але виконання вироку він так і не дочекався.

Справа в тому, що в штаті Невада страта здійснюється за допомогою смертельної ін'єкції і остання така страта відбулася в 2006 році. Після цього влада Невади не могла закупити необхідний препарат у виробників, так як фармакологічні компанії побоювалися за свою репутацію і відмовлялися продавати ін'єкції для таких цілей.

І ось в 2018 році, коли вдалося нарешті отримати три препарати, які необхідні для смертельної ін'єкції, здійснити страту завадили адвокати Дозьера, так як склад цих препаратів не зовсім відповідав протоколами. Судді довелося заборонити використовувати ін'єкції і знову відкласти страту.

Скотт Дозьер неодноразово заявляв, що він воліє смерть в'язниці і зазначав, що сподівається, що його страта принесе полегшення батькам Міллера. У якийсь момент він не витримав очікування і прийняв велику дозу антидепресанту, але медики його відкачали. Він два тижні був у комі, а потім декілька місяців відновлювався, так як у нього були порушені рухові функції.

Після першої спроби, Дозьер пообіцяв, що не буде здійснювати повторну спробу суїциду. За ним посилили нагляд і у в'язниці прийняли всі заходи обережності.

Дозьер був талановитим художником і в ув'язненні багато малював. До нього часто приходили журналісти та брали інтерв'ю, де він розповідав про своє життя до того, як став злочинцем.

А 5 січня Дозьера виявили повішеним у власній камері.

"Вони витратили мільйони доларів, примовляючи мене до страти, а потім мільйони доларів, не вбиваючи мене. Це не має ніякого сенсу", - вважав Дозьер.

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