Парадоксальный случай: в США заключенный повесился, устав ждать смертную казнь

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Заключенный Скотт Дозьер, которого приговорили к смертной казни за совершение двух убийств в 2007 году, покончил с собой. Об этом сообщает издание St. Louis Post-Dispatch.

Тело заключенного обнаружили в тюремной камере в тюрьме штата Невада. Он сделал петлю из простыней, привязал ее к вентиляционной решетке в своей одиночной камере и повесился.

48-летний Скотт Дозьер был осужден в 2007 году за совершение двух убийств.

Первой жертвой Дозьера стал молодой наркоторговец Джеремайя Миллер, который должен был купить у Дозьера ингредиенты для изготовления метамфетамина.

Однако на встрече Дозьер застрелил Миллера и забрал его деньги. Тело он спрятал в одной из квартир в Лас-Вегасе, предварительно распилив его на части и упаковав в чемодан. Через некоторое время Дозьер был арестован и предстал перед судом.

Во время расследования выяснилось, что Миллер был не единственной жертвой Скотта Дозьера. Второй жертвой стал также наркоторговец, по фамилии Грин. Но Дозьер утверждает, что не совершал этого убийства, а только похоронил Грина, который вместе с им изготавливал наркотики. За убийство Грина суд дал Дозьеру 22 года тюрьмы, а за убийство Миллера его приговорили к смертной казни.

Осужденный неоднократно заявлял, что готов понести наказание и согласен на смертную казнь, но выполнения приговора он так и не дождался.

Дело в том, что в штате Невада смертная казнь осуществляется посредством смертельной инъекции и последняя такая казнь состоялась в 2006 году. После этого власти Невады не могли закупить необходимый препарат у производителей, так как фармакологические компании опасались за свою репутацию и отказывались продавать инъекции для таких целей.

И вот в 2018 году, когда удалось наконец получить три препарата, которые необходимы для смертельной инъекции, совершить казнь помешали адвокаты Дозьера, так как состав этих препаратов не совсем отвечал протоколам. Судье пришлось запретить использовать инъекции и снова отложить казнь.

Скотт Дозьер неоднократно заявлял, что он предпочитает смерть тюрьме и отмечал, что надеется, что его казнь принесет облегчение родителям Миллера. В какой-то момент он не выдержал ожидания и принял большую дозу антидепрессанта, но медики его откачали. Он две недели был в коме, а потом несколько месяцев восстанавливался, так как у него были нарушены двигательные функции.

После первой попытки, Дозьер пообещал, что не станет совершать повторную попытку суицида. За ним усилили надзор и в тюрьме приняли все меры предосторожности.

Дозьер был талантливым художником и в заключении много рисовал. К нему часто приходили журналисты и брали интервью, где он рассказывал о своей жизни до того, как стал преступником.

А 5 января Дозьера обнаружили повешенным в собственной камере.

"Они потратили миллионы долларов, приговаривая меня к смертной казни, а затем миллионы долларов, не убивая меня. Это не имеет никакого смысла", - считал Дозьер.

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