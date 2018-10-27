Дощі змінить сонце: яка погода буде 27 жовтня

Фото: колаж РБК-Україна

Українців порадує тепла погода

За даними Укргідрометцентру, в тих областях України, де були дощі, в суботу потеплішає, температура повітря прогріється від 11 до 18 градусів вище нуля.

В інших регіонах значної відмінності температурного фону не передбачається, лише на півдні - до +20.

У Києві 27 жовтня буде похмура погода - місто затягне хмарами. Синоптики прогнозують дощі, які будуть змінюватися сонячною погодою.

Вдень температура повітря становитиме від +11 до 13+. Вночі стовпчик термометра опуститься до 4-6 градусів вище нуля.

Скріншот: meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в суботу і неділю, 27 і 28 жовтня в Україні істотно потеплішає.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що синоптики назвали дату другого "бабиного літа" в Україні.

Відео: РБК-Україна