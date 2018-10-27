ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Дощі змінить сонце: яка погода буде 27 жовтня

STYLERЖиття    27.10.2018 - 07:15
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Українців порадує тепла погода

За даними Укргідрометцентру, в тих областях України, де були дощі, в суботу потеплішає, температура повітря прогріється від 11 до 18 градусів вище нуля.

В інших регіонах значної відмінності температурного фону не передбачається, лише на півдні - до +20.

У Києві 27 жовтня буде похмура погода - місто затягне хмарами. Синоптики прогнозують дощі, які будуть змінюватися сонячною погодою.

Вдень температура повітря становитиме від +11 до 13+. Вночі стовпчик термометра опуститься до 4-6 градусів вище нуля.

Дощі змінить сонце: яка погода буде 27 жовтня

Дощі змінить сонце: яка погода буде 27 жовтняСкріншот: meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в суботу і неділю, 27 і 28 жовтня в Україні істотно потеплішає.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що синоптики назвали дату другого "бабиного літа" в Україні.

Відео: РБК-Україна

Новини України Гідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся