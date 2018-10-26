Синоптик обещает украинцам теплые осенние выходные

Фото: Погода (Виталий, Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях в субботу возможны дожди

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в субботу и воскресенье, 27 и 28 октября в Украине существенно потеплеет, но в некоторых областях пройдут дожди. Об этом синоптик на писала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что температура воздуха начала подниматься, а на выходных в некоторых регионах страны ожидается до +22 градусов.

"К нам идет тепло! На выходных температура воздуха в Украине повысится до + 12 + 18 градусов, а в воскресенье на юге, востоке и в центральных областях ожидается + 18 + 22 градуса!" – рассказала синоптик и добавила, что на севере Украины ожидается прохладная погода.

"Нюансы. В воскресенье по северным районам Сумской, Черниговской и Киевской области пробежится холодный воздух, + 9 + 13 градусов, местами + 6 + 9 градусов", - предупредила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она рассказала, что дожди ожидаются в субботу в нескольких регионах страны.

"Дожди пройдут преимущественно на западе Украины, 27 октября во второй половине дня или вечером осадки придут также и в северные области", - написала синоптик.

В столице на выходных существенно потеплеет.

"В Киеве завтра потеплеет до +13 градусов, в воскресенье до + 15 + 17 градусов. На выходных в столице будет преобладать сухая погода, вечером в субботу пройдет дождь", - рассказала Диденко и дала рекомендации о том, как провести теплые выходные с пользой.

"Поэтому завтра все, особенно грибники, вставайте пораньше. Ведь в лесу или в парке и или просто на родных улицах будет красота - теплая осенняя погода. А уже чистить грибы можно будет вечером под дождик за окном. Высокая температура воздуха задержится до начала следующей недели. Не закидывайте в ящик такие замечательные синоптические подарки от атмосферы, разверните и любуйтесь", - порекомендовала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что синоптики назвали даты второго "бабьего лета" в Украине.

А также писали о том, что в ближйшие дни ожидается существенное потепление.

Видео: РБК-Украина