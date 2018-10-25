В Украине ожидается потепление в ближайшие дни

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В субботу и воскресенье ожидается потепление до +22 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая будет погода в пятницу, 26 октября. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что в пятницу начнется переходной период от холода к теплу.

"Завтрашняя пятница будет переходной от холодного циклона в теплую воздушную массу. То есть, дожди еще будут, но начнут прекращаться, например, в западных областях уже завтра - без существенных осадков", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что в некоторых регионах в пятницу будет еще прохладно, а на востоке возможен сильный ветер и даже снег.

"А холод еще будет преобладать, однако температура воздуха начнет робко подниматься. В течение дня + 8 + 12 градусов, на юге до +14 градусов. На Севере еще удержится холодный воздух, днем 5 + 9 градусов максимально. 26 октября в Украине пройдет небольшой дождь, на Востоке и Юге умеренный. В Харьковской и Сумской областях возможен мокрый снег. Удержится порывистый ветер", - предупредила Диденко.

В столице, по прогнозу синоптика, будет прохладно и ветрено, но уже в субботу - воскресенье существенно потеплеет по всей территории Украины.

"В Киеве завтра будет облачно, прохладно, только до +9 градусов и порывистый северо-западный ветер. А кто претерпел с пониманием циклон, холод, штормовой ветер и холодные батареи - тому в субботу-воскресенье будет награда в виде потепления. Ну, кто сетовал и без понимания критиковал циклон, хотел, чтобы очевидных вещей не было в природе,тому также будет потепление. Ибо природа как раз понимает всех. Температура воздуха повысится существенно, до + 11 + 17 градусов, на юге, на юго-востоке и местами в центральных областях даже до + 18 + 22 градусов!" – дала свой прогноз Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала благоприятный прогноз погоды на конец недели.

А также писали о том, что синоптики обещают, что конец октября удивит украинцев.

Видео: РБК-Украина