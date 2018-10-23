Синоптики обещают, что конец октября удивит украинцев

Фото: коллаж РБК-Украина

Теплым будет и начало следующей недели

В Украине в конце этого месяца ожидается солнечная и теплая погода. Так, уже после 26 октября вновь потеплеет. Об этом сообщила замначальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передает "Сегодня".

По ее словам, в ближайшие 3 дня холодный воздух из Севера Атлантики и Арктики принесет в Украину похолодание.

Наталья рассказала, что 26 октября осадки ослабеют и ветер прекратится, и уже на выходных (27 и 28 октября) в нашей стране снова потеплеет. Обязаны этому южным и юго-западным ветрам из Севера Африки.

"На выходных снова потеплеет. Теплым будет и начало следующей недели. Будет снова теплая погода, преимущественно без осадков, с температурой ночью + 5 – + 10 градусов, а днем – + 13 – + 18 градусов, на юге – до + 22 – +23 градусов тепла", – отметила синоптик.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Ранее сообщалось, что народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев, что атмосферный фронт, который надвигается на Украину, несет с собой существенное похолодание и даже мокрый снег.

Напомним, что неделя с 22 - 28 октября станет в Украине переходной от зрелой осени к грядущей зиме, а похолодание постепенно будет усиливаться.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали украинцам, какой погоды ждать в ноябре.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина