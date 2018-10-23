Синоптики обіцяють, що кінець жовтня здивує українців

Фото: колаж РБК-Україна

Теплим буде і початок наступного тижня

В Україні наприкінці цього місяця очікується сонячна і тепла погода. Так, вже після 26 жовтня знову потеплішає. Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передає "Сегодня".

За її словами, в найближчі 3 дні холодне повітря з Півночі Атлантики і Арктики принесе в Україну похолодання.

Наталя розповіла, що 26 жовтня опади послабшають та вітер припиниться, і вже на вихідних (27 і 28 жовтня) в нашій країні знову потеплішає. Зобов'язані цьому південним і південно-західним вітрам з Півночі Африки.

"На вихідних знову потеплішає. Теплим буде і початок наступного тижня. Буде знову тепла погода, переважно без опадів, з температурою вночі + 5 - + 10 градусів, а вдень - + 13 - + 18 градусів, на півдні - до +22 - + 23 градусів тепла ", - зазначила синоптик.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Наталка Діденко попередила українців, що атмосферний фронт, який насувається на Україну, несе з собою істотне похолодання і навіть мокрий сніг.

Нагадаємо, що тиждень з 22 - 28 жовтня стане в Україні перехідний від зрілої осені до прийдешньої зими, а похолодання поступово буде посилюватися.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли українцям, якої погоди чекати у листопаді.

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Відео: РБК-Україна