Тенденция к улучшению: синоптик дала благоприятный прогноз погоды на конец недели

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В выходные дни ожидается резкое повышение температуры воздуха

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода ожидается в стране до конца этой недели. Об этом Диденко сообщила в своем видео-прогнозе для телеканала Еспресо.TV.

Наталка Диденко рассказала, что циклон, который накрыл Украину и принес с собой резкое похолодание, дожди и сильный ветер, пробудет в стране недолго и уже к пятнице во всех областях существенно потеплеет.

"В четверг, 25 октября, циклон удержит свои позиции, поэтому в течение дня погода будет дождливой с порывистым и сильным ветром, а температура воздуха будет в пределах +6 ... + 9 градусов. Но на выходных в Украине ожидается потепление", - рассказала синоптик.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Она отметила, что в выходные дни температура воздуха резко поднимется и в некоторых регионах ожидается до +20 градусов.

"Тенденция идет к улучшению. Температура воздуха с пятницы в Украине начнет повышаться. И в течение субботы и воскресенья в Украине даже будет наблюдаться + 20 градусов", - сказала Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный синоптик Наталка Диденко дала свой прогноз погоды на четверг, 25 октября.

А также мы сообщали о том, что в конце октября погода порадует жителей Украины.

Видео: РБК-Украина