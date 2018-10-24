Синоптик рассказала о резком потеплении к концу недели

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых регионах ожидается сильный ветер

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что циклон, который пришел в Украину с северо-запада Европы и будет определять погоду в ближайшие дни, носит странное имя.

"Сейчас циклон с северо-запада Европы, который уже прыгнул в Украину, уже имеет имя - Siglinde. Как говорила примерно одна известная Верка - "а как вот ребенку в школе?" Итак, циклон пока определяет и будет определять погоду по всей Украине", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она сообщила, что в четверг, 25 октября в Украине будет прохладно и во многих регионах ожидается сильный ветер.

"25 октября будет преобладать влажная погода с температурой воздуха + 6 + 9 градусов, на юге до + 9 + 12 градусов. Сильный ветер удержится", - рассказала Диденко.

В столице, по прогнозу синоптика, возможен периодический дождь и сильный ветер.

"В Киеве в четверг - периодический дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха +7 градусов", - предупредила Диденко и рассказала, когда в Украине существенно потеплеет.

"К концу недели циклон покинет пределы Украины, повсюду потеплеет. Погода сложная и тяжеловата для людей с высокой чувствительностью к резким изменениям синоптической ситуации. Поберегите себя тщательно", - отметила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики обещают, что конец октября удивит украинцев.

А также мы сообщали о том, что синоптик рассказала об изменчивой погоде в ближайшую неделю.

Видео: РБК-Украина