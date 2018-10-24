Синоптик розповіла про різке потепління до кінця тижня

Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких регіонах очікується сильний вітер

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в найближчі дні. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що циклон, який прийшов в Україну з північного заходу Європи і буде визначати погоду в найближчі дні, носить дивне ім'я.

"Зараз циклон з північного заходу Європи, який вже стрибонув в Україну, має ім'я Siglinde. Як говорила приблизно одна відома Вєрка - "а як от дитині в школі?" Отже, циклон поки визначає і буде визначатиме погоду в усій Україні", - написала синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона повідомила, що в четвер, 25 жовтня в Україні буде прохолодно і в багатьох регіонах очікується сильний вітер.

"25 жовтня буде переважати волога погода з температурою повітря + 6 + 9 градусів, на півдні до + 9 + 12 градусів. Сильний вітер втримається", - розповіла Діденко.

У столиці, за прогнозом синоптика, можливий періодичний дощ і сильний вітер.

"У Києві у четвер - періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря +7 градусів", - попередила Діденко і розповіла, коли в Україні істотно потеплішає.

"До кінця тижня циклон покине межі України, всюди потеплішає. Погода складна і важкувата для людей з високою чутливістю до різких змін синоптичної ситуації. Побережіть себе ретельніше", - зазначила синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики обіцяють, що кінець жовтня здивує українців.

А також ми повідомляли про те, що синоптик розповіла про мінливої погоди в найближчий тиждень.

Відео: РБК-Україна