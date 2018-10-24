Тенденція до поліпшення: синоптик дала сприятливий прогноз погоди на кінець тижня

Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У вихідні дні очікується різке підвищення температури повітря

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода очікується в країні до кінця цього тижня. Про це Діденко повідомила у своєму відео-прогнозі для телеканалу Еспресо.TV.

Наталка Діденко розповіла, що циклон, який накрив Україну і приніс з собою різке похолодання, дощі і сильний вітер, буде в країні недовго і вже до п'ятниці у всіх областях суттєво потеплішає.

"У четвер, 25 жовтня, циклон втримає свої позиції, тому протягом дня погода буде дощовою з і сильним поривчастим вітром, а температура повітря буде в межах +6 ... + 9 градусів. Але на вихідних в Україні очікується потепління", - розповіла синоптик.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вона зазначила, що у вихідні дні температура повітря різко підніметься і в деяких регіонах очікується до +20 градусів.

"Тенденція йде до поліпшення. Температура повітря з п'ятниці в Україні почне підвищуватись. І протягом суботи та неділі в Україні буде навіть спостерігатися + 20 градусів", - сказала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний синоптик Наталка Діденко дала свій прогноз погоди на четвер, 25 жовтня.

А також ми повідомляли про те, що в кінці жовтня погода порадує жителів України.

Відео: РБК-Україна