В Україні очікується потепління в найближчі дні

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В суботу і неділю очікується потепління до +22 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка буде погода в п'ятницю, 26 жовтня. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю розпочнеться перехідний період від холоду до тепла.

"Завтрашня п'ятниця буде перехідною від холодного циклону в теплу повітряну масу. Тобто, дощі ще будуть, але почнуть припинятися, наприклад, в західних областях вже завтра - без істотних опадів", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що в деяких регіонах у п'ятницю буде ще прохолодно, а на сході можливий сильний вітер і сніг.

"А холод ще буде переважати, однак температура повітря почне повільно підніматися. Протягом дня + 8 + 12 градусів, на півдні до +14 градусів. На Півночі ще втримається холодне повітря, вдень 5 + 9 градусів максимально. 26 жовтня в Україні пройде невеликий дощ, на Сході і Півдні помірний. У Харківській та Сумській областях можливий мокрий сніг. Утримається поривчастий вітер", - попередила Діденко.

У столиці, за прогнозом синоптика, буде прохолодно і вітряно, але вже в суботу - неділю істотно потеплішає по всій території України.

"У Києві завтра буде хмарно, прохолодно, до +9 градусів і поривчастий північно-західний вітер. А хто перетерпів з розумінням циклон, холод, штормовий вітер та холодні батареї - тому в суботу-неділю буде нагорода у вигляді потепління. Ну, хто нарікав і без розуміння критикував циклон, хотів, щоб очевидних речей не було в природі,тому також буде потепління. Бо природа якраз розуміє всіх. Температура повітря підвищиться істотно, до + 11 + 17 градусів, на півдні, південному сході та місцями в центральних областях навіть до + 18 + 22 градусів!" – дала свій прогноз Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала сприятливий прогноз погоди на кінець тижня.

А також писали про те, що синоптики обіцяють, що кінець жовтня здивує українців.

Відео: РБК-Україна