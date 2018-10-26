Синоптик обіцяє українцям теплі осінні вихідні

Фото: Погода (Віталій, Носач, РБК-Україна)

У деяких областях у суботу можливі дощі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в суботу і неділю, 27 і 28 жовтня в Україні істотно потеплішає, але в деяких областях пройдуть дощі. Про це синоптик на писала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що температура повітря почала підніматися, а на вихідних в деяких регіонах країни очікується до +22 градусів.

"До нас іде тепло! Вихідними температура повітря в Україні підвищиться до + 12 + 18 градусів, а в неділю на півдні, сході та в центральних областях очікується + 18 + 22 градуси!" – розповіла синоптик і додала, що на півночі України очікується прохолодна погода.

"Нюанси. У неділю у північних районах Сумської, Чернігівської та Київської області пробіжиться холодне повітря, + 9 + 13 градусів, місцями + 6 + 9 градусів", - попередила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона розповіла, що дощі очікуються в суботу в декількох регіонах країни.

"Дощі пройдуть переважно на заході України, 27 жовтня у другій половині дня або ввечері дійдуть опади також і до північних областей", - написала синоптик.

У столиці на вихідних суттєво потеплішає.

"У Києві завтра потеплішає до +13 градусів, у неділю до + 15 + 17 градусів. На вихідних в столиці буде переважати суха погода, лише ввечері у суботу пройде дощ", - розповіла Діденко і дала рекомендації про те, як провести теплі вихідні з користю.

"Тому завтра всі, особливо грибники, вставайте раніше. Адже в лісі або в парку або просто на рідних вулицях буде краса - тепла осіння погода. А вже чистити гриби можна буде ввечері під дощик за вікном. Висока температура повітря затримається до початку наступного тижня. Не закидайте в шухляду такі чудові синоптичні подарунки від атмосфери, розгорніть і милуйтеся", - порекомендувала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що синоптики назвали дату другого "бабиного літа" в Україні.

А також писали про те, що ближйшие дні очікується істотне потепління.

Відео: РБК-Україна