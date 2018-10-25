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Второе "бабье лето": синоптик назвала даты

STYLERЖизнь    25.10.2018 - 14:11
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

27 и 28 октября в Украине существенно потеплеет

Октябрь в Украине завершится прекрасной погодой, так как в страну вернется "бабье лето". Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на OPINION.UA.

По ее словам, на выходных, 27-28 октября, в большинстве областей Украины температура воздуха существенно повысится, максимально она составит +12...+18 градусов. Местами, кроме северных областей, - до +20 градусов.

Дожди в субботу и воскресенье наиболее вероятны в западных и северных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая малооблачная погода.

Теплой погодой отметится и первая половина следующей недели. 

"Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +12...+18 градусов, на юге и юго-востоке до +20 градусов. Лишь в северных районах Черниговской, Сумской и Киевской областей будет холоднее, около +8...+12 градусов. Существенные осадки маловероятны", - отметила Диденко.

В течение 29-31 октября в Киеве будет преобладать воздушная масса с комфортной температурой воздуха, днем предполагается +14...+18 градусов. Периодические облака и дождь возможны, однако осадков в столице на следующей неделе не ожидается.

"Нынешняя осень показывает нам, какой интересной и разноцветной она может быть, несмотря на нашу стереотипную критику тяжелых облаков и серых туманов. Роскошные цвета, стремительные циклоны, невероятной красоты облака, подсвеченные желтыми листьями улице, глянцевый от дождей асфальт, цветки мороза и устойчивые веселые бархатцы - здесь каждый может стать поэтом", - резюмировала синоптик.

Напомним, Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь 2018 года. Эксперт говорит, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает украинцев зимой".

Видео: РБК-Украина

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