Друге "бабине літо": синоптик назвала дати

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

27 та 28 жовтня в Україні істотно потеплішає

Жовтень в Україні завершиться прекрасною погодою, так як в країну повернеться "бабине літо". Про це розповіла синоптик Наталія Діденко на OPINION.UA.

За її словами, на вихідних, 27-28 жовтня, у більшості областей України температура повітря значно підвищиться, максимально вона становитиме +12...+18 градусів. Місцями, крім північних областей, - до +20 градусів.

Дощі в суботу і неділю найбільш вірогідні в західних і північних областях, на решті території України переважатиме малохмарна суха погода.

Теплою погодою відзначиться і перша половина наступного тижня.

"Стовпчики термометрів протягом дня будуть коливатися в межах +12...+18 градусів, на півдні і південно-сході до +20 градусів. Лише у північних районах Чернігівської, Сумської та Київської областей буде холодніше, близько +8...+12 градусів. Суттєві опади малоймовірні", - зазначила Діденко.

Протягом 29-31 жовтня в Києві буде переважати повітряна маса з комфортною температурою повітря, вдень передбачається +14...+18 градусів. Періодичні хмари і дощ можливі, однак суттєвих опадів у столиці на наступному тижні не очікується.

"Нинішня осінь показує нам, якою цікавою і різнобарвною вона може бути, незважаючи на нашу стереотипну критику важких сірих хмар і туманів. Розкішні кольори, стрімкі циклони, неймовірної краси хмари, підсвічені жовтим листям вулиці, глянсовий від дощів асфальт, квітки морозу та стійкі веселі чорнобривці – тут кожен може стати поетом", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо, Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в найближчі дні.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на листопад 2018 року. Експерт каже, що останній місяць осені "трохи полякають українців зимою".

Відео: РБК-Україна