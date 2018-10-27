Дожди сменит солнце: какая погода будет 27 октября

Фото: коллаж РБК-Украина

Украинцев порадует теплая погода

По данным Укргидрометцентра, в тех областях Украины, где были дожди, в субботу потеплеет, температура воздуха прогреется от 11 до 18 градусов выше нуля.

В остальных регионах значительного отличия температурного фона не предвидится, лишь на юге - до +20.

В Киеве 27 октября будет пасмурная погода - город затянет облаками. Синоптики прогнозируют дожди, которые будут сменяться солнечной погодой.

Днем температура воздуха составит от +11 до 13+. Ночью столбик термометра опустится до 4-6 градусов выше нуля.

Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в субботу и воскресенье, 27 и 28 октября в Украине существенно потеплеет.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что синоптики назвали даты второго "бабьего лета" в Украине.

Видео: РБК-Украина