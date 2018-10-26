ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Бійка Мусія та Шерембея: активісти звинуватили політика в дискримінації ВІЛ-позитивних

STYLERЖиття    26.10.2018 - 20:18
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Сьогодні в Україні з ВІЛ живуть більш ніж 240 тисяч людей

В благодійній організації "100% життя" після інциденту із бійкою народного депутата, екс-голови МОЗ України Олега Мусія з очільником благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" Дмитром Шерембеєм заявили, що політик має вибачитися. 

В прес-службі організації наголосили, що висловлювання Мусія суперечать фаховим знанням щодо шляхів передачі ВІЛ, що викликає подив стосовно людини, яка в минулому очолювала МОЗ України.

"Фактично він обвинуватив Дмитра Шерембея - керівника найбільшої пацієнтської організації "100% життя" (Мережа ЛЖВ), в тому, що він живе з ВІЛ. Маніпулюючи фактом  інциденту, який мав місце під час прямого ефіру на каналі "Прямий", Олег Мусій публічно зробив заяву, що має на меті поширення стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних людей,  а саме - розповсюдження недостовірної інформації щодо шляхів інфікування ВІЛ", - зазначили в прес-службі.

Бійка Мусія та Шерембея: активісти звинуватили політика в дискримінації ВІЛ-позитивних

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Телеканал Прямий)

"По-перше, висловлювання, які публічно озвучив Олег Мусій, порушують вимоги Закону України "Про засади Запобігання та протидії дискримінації в Україні", вони є такими, що принижують людську гідність за ознакою здоров'я і сприяють створенню щодо ВІЛ-позитивної людини напруженої, ворожої, образливої або принизливої атмосфери", - заявили в БО.

"По-друге, Олег Мусій є лікарем і такими публічними висловлюваннями він порушує правила медичної етики, зокрема положення Міжнародного кодексу медичної етики", - йдеться у повідомленні.

"По-третє, як політик, Олег Мусій транслює старі стереотипи і використовує звання лікаря для здобуття прихильності у людей, які не обізнані щодо шляхів передачі ВІЛ", - додали в організації.

Нагадаємо, сьогодні в Україні з ВІЛ живуть більш ніж 240 тисяч людей.

Нагадаємо, що перед цим у прямому ефірі телеканалу "Прямий" побилися народний депутат з групи "Воля народу" Сергій Шахов і депутат-"радикал" Ігор Мосійчук.

Як повідомлялося раніше, колишній депутат Інна Богословська "напала" на екс-міністра в прямому ефірі.

Також ми писали про те, що українські нардепи розповіли, чи траплялися у їхньому житті бійки.

Дивіться також:

 

 

Відео: РБК-Україна

Новини України ВИЧбійкаинцидент
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся