Бійка Мусія та Шерембея: активісти звинуватили політика в дискримінації ВІЛ-позитивних

Сьогодні в Україні з ВІЛ живуть більш ніж 240 тисяч людей
В благодійній організації "100% життя" після інциденту із бійкою народного депутата, екс-голови МОЗ України Олега Мусія з очільником благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" Дмитром Шерембеєм заявили, що політик має вибачитися.
В прес-службі організації наголосили, що висловлювання Мусія суперечать фаховим знанням щодо шляхів передачі ВІЛ, що викликає подив стосовно людини, яка в минулому очолювала МОЗ України.
"Фактично він обвинуватив Дмитра Шерембея - керівника найбільшої пацієнтської організації "100% життя" (Мережа ЛЖВ), в тому, що він живе з ВІЛ. Маніпулюючи фактом інциденту, який мав місце під час прямого ефіру на каналі "Прямий", Олег Мусій публічно зробив заяву, що має на меті поширення стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних людей, а саме - розповсюдження недостовірної інформації щодо шляхів інфікування ВІЛ", - зазначили в прес-службі.
Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Телеканал Прямий)
"По-перше, висловлювання, які публічно озвучив Олег Мусій, порушують вимоги Закону України "Про засади Запобігання та протидії дискримінації в Україні", вони є такими, що принижують людську гідність за ознакою здоров'я і сприяють створенню щодо ВІЛ-позитивної людини напруженої, ворожої, образливої або принизливої атмосфери", - заявили в БО.
"По-друге, Олег Мусій є лікарем і такими публічними висловлюваннями він порушує правила медичної етики, зокрема положення Міжнародного кодексу медичної етики", - йдеться у повідомленні.
"По-третє, як політик, Олег Мусій транслює старі стереотипи і використовує звання лікаря для здобуття прихильності у людей, які не обізнані щодо шляхів передачі ВІЛ", - додали в організації.
Нагадаємо, сьогодні в Україні з ВІЛ живуть більш ніж 240 тисяч людей.
Нагадаємо, що перед цим у прямому ефірі телеканалу "Прямий" побилися народний депутат з групи "Воля народу" Сергій Шахов і депутат-"радикал" Ігор Мосійчук.
Як повідомлялося раніше, колишній депутат Інна Богословська "напала" на екс-міністра в прямому ефірі.
Також ми писали про те, що українські нардепи розповіли, чи траплялися у їхньому житті бійки.
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Відео: РБК-Україна