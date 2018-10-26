Бійка Мусія та Шерембея: активісти звинуватили політика в дискримінації ВІЛ-позитивних

Фото: колаж РБК-Україна

Сьогодні в Україні з ВІЛ живуть більш ніж 240 тисяч людей

В благодійній організації "100% життя" після інциденту із бійкою народного депутата, екс-голови МОЗ України Олега Мусія з очільником благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" Дмитром Шерембеєм заявили, що політик має вибачитися.

В прес-службі організації наголосили, що висловлювання Мусія суперечать фаховим знанням щодо шляхів передачі ВІЛ, що викликає подив стосовно людини, яка в минулому очолювала МОЗ України.

"Фактично він обвинуватив Дмитра Шерембея - керівника найбільшої пацієнтської організації "100% життя" (Мережа ЛЖВ), в тому, що він живе з ВІЛ. Маніпулюючи фактом інциденту, який мав місце під час прямого ефіру на каналі "Прямий", Олег Мусій публічно зробив заяву, що має на меті поширення стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних людей, а саме - розповсюдження недостовірної інформації щодо шляхів інфікування ВІЛ", - зазначили в прес-службі.

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Телеканал Прямий)

"По-перше, висловлювання, які публічно озвучив Олег Мусій, порушують вимоги Закону України "Про засади Запобігання та протидії дискримінації в Україні", вони є такими, що принижують людську гідність за ознакою здоров'я і сприяють створенню щодо ВІЛ-позитивної людини напруженої, ворожої, образливої або принизливої атмосфери", - заявили в БО.

"По-друге, Олег Мусій є лікарем і такими публічними висловлюваннями він порушує правила медичної етики, зокрема положення Міжнародного кодексу медичної етики", - йдеться у повідомленні.

"По-третє, як політик, Олег Мусій транслює старі стереотипи і використовує звання лікаря для здобуття прихильності у людей, які не обізнані щодо шляхів передачі ВІЛ", - додали в організації.

Нагадаємо, сьогодні в Україні з ВІЛ живуть більш ніж 240 тисяч людей.

Нагадаємо, що перед цим у прямому ефірі телеканалу "Прямий" побилися народний депутат з групи "Воля народу" Сергій Шахов і депутат-"радикал" Ігор Мосійчук.

Як повідомлялося раніше, колишній депутат Інна Богословська "напала" на екс-міністра в прямому ефірі.

Також ми писали про те, що українські нардепи розповіли, чи траплялися у їхньому житті бійки.

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Відео: РБК-Україна