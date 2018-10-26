ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Драка Мусия и Шерембея: активисты обвинили политика в дискриминации ВИЧ-позитивных

STYLERЖизнь    26.10.2018 - 20:18
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Сегодня в Украине с ВИЧ живут более чем 240 тысяч человек

В благотворительной организации "100% жизни" после инцидента с дракой народного депутата, экс-главы Минздрава Украины Олега Мусия с главой благотворительной организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ" Дмитрием Шерембеем заявили, что политик должен извиниться.

В пресс-службе организации отметили, что высказывания Мусия противоречат профессиональным знаниям о путях передачи ВИЧ, что вызывает удивление относительно человека, который в прошлом возглавлял МОЗ Украины.

"Фактически он обвинил Дмитрия Шерембея - руководителя крупнейшей пациентскими организации "100% жизни" (Сеть ЛЖВ), в том, что он живет с ВИЧ. Манипулируя фактом инцидента, который имел место во время прямого эфира на канале "Прямой", Олег Мусий публично сделал заявление, что имеет целью распространение стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-позитивных людей, а именно - распространение недостоверной информации о путях инфицирования ВИЧ", - отметили в пресс-службе.

Драка Мусия и Шерембея: активисты обвинили политика в дискриминации ВИЧ-позитивных

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Телеканал Прямий)

"Во-первых, высказывания, которые публично озвучил Олег Мусий, нарушают требования Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", они являются унижающими человеческое достоинство по признаку здоровья и способствуют созданию в отношении ВИЧ-положительного человека напряженной, враждебной, оскорбительной или унизительной атмосферы", - заявили в БО.

"Во-вторых, Олег Мусий является врачом и такими публичными высказываниями он нарушает правила медицинской этики, в частности положения Международного кодекса медицинской этики", - говорится в сообщении.

"В-третьих, как политик, Олег Мусий транслирует старые стереотипы и использует звание врача для получения благосклонности у людей, которые не осведомлены о путях передачи ВИЧ", - добавили в организации.

Напомним, сегодня в Украине с ВИЧ живут более чем 240 тысяч человек.

Напомним, что перед этим в прямом эфире телеканала "Прямой" подрались народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Шахов и депутат-"радикал" Игорь Мосийчук.

Как сообщалось ранее, бывший депутат Инна Богословская "напала" на экс-министра в прямом эфире.

Также мы писали о том, что украинские нардепы рассказали, случались ли в их жизни драки.

Смотрите также:

 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ВИЧдракаинцидент
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь