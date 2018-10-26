Драка Мусия и Шерембея: активисты обвинили политика в дискриминации ВИЧ-позитивных

Фото: коллаж РБК-Украина

Сегодня в Украине с ВИЧ живут более чем 240 тысяч человек

В благотворительной организации "100% жизни" после инцидента с дракой народного депутата, экс-главы Минздрава Украины Олега Мусия с главой благотворительной организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ" Дмитрием Шерембеем заявили, что политик должен извиниться.

В пресс-службе организации отметили, что высказывания Мусия противоречат профессиональным знаниям о путях передачи ВИЧ, что вызывает удивление относительно человека, который в прошлом возглавлял МОЗ Украины.

"Фактически он обвинил Дмитрия Шерембея - руководителя крупнейшей пациентскими организации "100% жизни" (Сеть ЛЖВ), в том, что он живет с ВИЧ. Манипулируя фактом инцидента, который имел место во время прямого эфира на канале "Прямой", Олег Мусий публично сделал заявление, что имеет целью распространение стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-позитивных людей, а именно - распространение недостоверной информации о путях инфицирования ВИЧ", - отметили в пресс-службе.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Телеканал Прямий)

"Во-первых, высказывания, которые публично озвучил Олег Мусий, нарушают требования Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", они являются унижающими человеческое достоинство по признаку здоровья и способствуют созданию в отношении ВИЧ-положительного человека напряженной, враждебной, оскорбительной или унизительной атмосферы", - заявили в БО.

"Во-вторых, Олег Мусий является врачом и такими публичными высказываниями он нарушает правила медицинской этики, в частности положения Международного кодекса медицинской этики", - говорится в сообщении.

"В-третьих, как политик, Олег Мусий транслирует старые стереотипы и использует звание врача для получения благосклонности у людей, которые не осведомлены о путях передачи ВИЧ", - добавили в организации.

Напомним, сегодня в Украине с ВИЧ живут более чем 240 тысяч человек.

Напомним, что перед этим в прямом эфире телеканала "Прямой" подрались народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Шахов и депутат-"радикал" Игорь Мосийчук.

Как сообщалось ранее, бывший депутат Инна Богословская "напала" на экс-министра в прямом эфире.

Также мы писали о том, что украинские нардепы рассказали, случались ли в их жизни драки.

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Видео: РБК-Украина