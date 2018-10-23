ДТП з автокраном у Києві: юристи розповіли, як отримати відшкодування збитку в таких випадках

Колаж (РБК-Україна)

Юридична компанія опублікувала інформацію про те, як бути у випадках, якщо є страхування КАСКО, і якщо його немає

Сьогодні, 23 жовтня в Києві на Лесі Українки відбулося масштабне ДТП з автокраном, в якому постраждало майже 20 автомобілів. По суті, від таких ситуацій не застрахований жоден водій. Що робити потерпілим і як отримати грошову компенсацію за розбитий автомобіль або заподіяну здоров'ю шкоду (травми), розповіла юридична компанія "Страховий юрист" на Facebook.

"Для тих автовласників, які були застраховані по КАСКО - ситуація звісно краще - при дотриманні страхувальником всіх обов'язків (і за умови, що страхова компанія є платоспроможною) страховик оплатить відшкодування (повністю або в пропорції)", написано в повідомленні.

Нижче наведено порядок дій того, як варто надходити в разі отримання чого-небудь, пов'язаного зі збитками в сьогоденні або майбутньому.

Юридична компанія докладно описала, що потрібно робити застрахованим по КАСКО:

- Зателефонувати до страховика та повідомити про настання страхового випадку.

- У строки, передбачені договором, подати письмову заяву про настання страхового випадку, заяву про виплату страхового відшкодування разом з ідентифікаційними документами.

- Не ремонтувати транспортний засіб до моменту його огляду страховиком.

- Надати страховику процесуальний документ про закінчення розслідування.

- Дочекатися зі страховиком розміру страхового відшкодування.

Якщо ж власник авто не був застрахований по КАСКО, то потрібно робити наступне:

- Перш за все, дізнатися, де був застрахований автокран за полісом автоцивілки (обов'язкове страхування відповідальності). Для цього потрібен державний номерний знак автокрана. Перевірити де саме був застрахований автокран - можна на сайті МТСБУ - https://policy-web.mtsbu.ua.

- Звернутися до страховика з письмовою заявою про настання страхового випадку і з заявою про сплату страхового відшкодування разом з ідентифікаційними документами.

- До моменту огляду транспортного засобу страховиком - не ремонтувати авто. На огляд запросити і власного незалежного експерта.

- Надати страховику процесуальний документ про закінчення розслідування (якщо за фактом ДТП буде відкрито кримінальне провадження) або постанову суду про притягнення винуватця до адміністративної відповідальності.

За сумою збитку страхова компанія винуватця по автоцивілці точно не погасить весь збиток, оскільки, відповідно до ст. 9 закону про автоцивілку, у разі якщо загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратну страхову суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.

До речі, п'ятиразова страхова сума становить 500 000 гривень. Таким чином, страховик по автоцивілці розділить цю суму пропорційно на всіх постраждалих. Як правило, цього не вистачає, щоб покрити всі збитки.

Різниця між сплатою страхового відшкодування і реальним збитком, буде визначена незалежним експертом, якого найняти має потерпілий. Її потрібно стягувати з роботодавця водія автокрана.

Згідно 1172 ЦК України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових обов'язків.

Для постраждалих отримали травми в такому ДТП, відшкодування, в тому числі, з деякими особливостями:

- П'ятикратний ліміт відповідальності страховика - 1 млн. грн. Коштів точно всім вистачить.

- Зберігайте і подавайте в страхову необхідно абсолютно всі чеки на лікування.

Якщо постраждалі все зроблять правильно, то відшкодування точно отримають. Так це буде довго, але результат буде. Хоча процес отримання компенсації може бути і не швидким.

Скріншот публікації (facebook.com/StrahovojUrist)

Нагадаємо, мережі з'явилося відео з моментом аварії в центрі Києва на Лесі Українки.

Раніше повідомлялося, про те, що юрист дав коментарі з приводу того, хто зможе компенсувати витрати на ремонт постраждалих в київському ДТП машин. Якщо провина водія вантажного авто буде доведена, то він повинен буде сплатити всі витрати на ремонт машин.

Відео: РБК-Україна