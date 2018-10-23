ДТП с автокраном в Киеве: юристы рассказали, как получить возмещение ущерба в подобных случаях

Коллаж (РБК-Украина)

Юридическая компания опубликовала информацию о том, как быть в случаях, если есть страхование КАСКО, и если его нет

Сегодня, 23 октября в Киеве на Леси Украинки произошло масштабное ДТП с автокраном, в котором пострадало почти 20 автомобилей. По сути, от таких ситуаций не застрахован ни один водитель. Что делать пострадавшим и как получить денежную компенсацию за разбитый автомобиль или причиненный здоровью вред (травмы), рассказала юридическая компания "Страховой юрист" на Facebook.

"Для тех автовладельцев, которые были застрахованы по КАСКО - ситуация конечно лучше - при соблюдении страхователем всех обязанностей (и при условии, что страховая компания является платежеспособной) страховщик оплатит возмещения (полностью или в пропорции)", написано в сообщении.

Ниже приведен порядок действий того, как стоит поступать в случае получения чего-либо, связанного с убытками в настоящем или будущем.

Юридическая компания подробно описала, что нужно делать застрахованным по КАСКО:

- Позвонить к страховщику и сообщить о наступлении страхового случая.

- В сроки, предусмотренные договором, подать письменное заявление о наступлении страхового случая, заявление о выплате страхового возмещения вместе с идентификационными документами.

- Не ремонтировать транспортное средство до момента его осмотра страховщиком.

- Предоставить страховщику процессуальный документ об окончании расследования.

- Дождаться со страховщиком размер страхового возмещения.

Если же владелец авто не был застрахован по КАСКО, то требуется делать следующее:

- Прежде всего, узнать, где был застрахован автокран по полису автогражданки (обязательного страхования ответственности). Для этого нужен государственный номерной знак автокрана. Проверить где именно был застрахован автокран - можно на сайте МТСБУ - https://policy-web.mtsbu.ua.

- Обратиться к страховщику с письменным заявлением о наступлении страхового случая и с заявлением об уплате страхового возмещения вместе с идентификационными документами.

- К моменту осмотра транспортного средства страховщиком - не ремонтировать авто. На осмотр пригласить и собственного независимого эксперта.

- Предоставить страховщику процессуальный документ об окончании расследования (если по факту ДТП будет открыто уголовное производство) или постановление суда о привлечении виновника к административной ответственности.

По сумме ущерба страховая компания виновника по автогражданке точно не погасит весь ущерб, поскольку, соответственно со ст.9 закона об автогражданке, в случае, если общий размер ущерба по одному страховому случаю превышает пятикратную страховую сумму, возмещение каждому потерпевшему пропорционально уменьшается.

К слову, пятикратная страховая сумма составляет 500 000 гривень. Таким образом, страховщик по автогражданке разделит эту сумму пропорционально на всех пострадавших. Как правило, этого не хватает, чтобы покрыть все убытки.

Разница между уплатой страхового возмещения и реальным ущербом, будет определена независимым экспертом, которого нанять должен пострадавший. Ее нужно взимать с работодателя водителя автокрана.

Согласно 1172 ГК Украины, юридическое или физическое лицо возмещает вред, причиненный их работником при исполнении им своих трудовых обязанностей.

Для пострадавших получивших травмы в таком ДТП, возмещение, в том числе, с некоторыми особенностями:

- Пятикратный лимит ответственности страховщика - 1 млн. грн. Средств точно всем хватит.

- Хранить и подавать в страховую необходимо абсолютно все чеки на лечение.

Если пострадавшие все сделают правильно, то возмещение точно получат. Так это будет долго - но результат будет. Хотя процесс получения компенсации может быть и не быстрым.

Скриншот публикации (facebook.com/StrahovojUrist)

Напомним, в сети появилось видео с моментом аварии в центре Киева на Леси Украинки.

Ранее сообщалось, о том, что юрист дал комментарии по поводу того, кто сможет компенсировать расходы на ремонт пострадавших в киевском ДТП машин. Если вина водителя грузового авто будет доказана, то он должен будет погасить все расходы на ремонт машин.

Видео: РБК-Украина