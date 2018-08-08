ДТП у Харкові: експерти не змогли встановити швидкість автомобіля Зайцевої

Фото: ДТП у Харкові на вулиці Сумській (УНІАН)

Експерти знайшли причини, щоб не називати швидкість автомобілів Зайцевої та Дронова

У Харкові під час розгляду справи жахливої ДТП експерти заявили, що не можуть встановити швидкість, з якою рухалися автомобілі Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Про це передає 2day.kh.ua.

У суді допитали експертів інституту імені Бокаріуса Ганну Роман і Юлію Носатенко. Згідно з висновками комісії експертів, які зачитав суддя, встановити точну швидкість, з якою їхали автомобілі Зайцевої та Дронова, неможливо. При цьому у висновках було сказано, що автомобіль Дронова перетнув "умовну лінію". Юлія Носатенко пояснила, що під умовною лінією слід розуміти початок закруглення проїжджих частин. Ця лінія не є місцем зіткнення.

"Якщо суд призначить додаткову експертизу, комісія експертів намалює цю умовну лінію", - додала Юлія Носатенко.

За її словами, визначити швидкість автомобіля Дронова не представляється можливим, оскільки він рухався нерівномірно.

"Спочатку Volkswagen Touareg (авто Дронова) набирав швидкість. Потім сповільнився. Після виконання маневру повороту він знову прискорився. Виходячи з того, що автомобіль змінював швидкість, визначити швидкість його руху неможливо", - пояснила Юлія Носатенко.

Також експерти не знають, з якою швидкість їхала Зайцева. Вони стверджують, що на відео машина Олени з'явився надто пізно, а якість запису не дозволяє розрахувати точні результати.

"На відео з площі Конституції, де автомобіль Lexus (авто Зайцевої) рухається поруч з автомобілем червоного кольору контури автомобілів і контури коліс розмиті. Вони є видимою слабо. Це ускладнює визначення відстані, яку подолав Lexus Зайцевої. І ставить під сумнів визначення швидкості по часу, за який автомобіль подолав певний відрізок шляху", - розповіла Юлія Носатенко.

Нагадаємо, що Олена Зайцева підозрюється у ДТП в Харкові, яке відбулося 18 жовтня на вулиці Сумській. В результаті аварії загинуло шість осіб, ще п'ятеро постраждали.

Раніше підозрювану у ДТП в Харкові помітили на території Харківської центральної клінічної лікарні №5.

Також повідомлялося, що Зайцева була в момент аварії під впливом наркотиків.

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