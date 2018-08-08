ДТП в Харькове: эксперты не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой

Фото: ДТП в Харькове на улице Сумской (УНИАН)

Эксперты нашли причины, чтобы не называть скорость автомобилей Зайцевой и Дронова

В Харькове во время рассмотрения дела ужасного ДТП эксперты заявили, что не могут установить скорость, с которой двигались автомобили Геннадия Дронова и Алены Зайцевой. Об этом передает 2day.kh.ua.

В суде допросили экспертов института имени Бокариуса Анну Роман и Юлию Носатенко. Согласно выводам комиссии экспертов, которые зачитал судья, установить точную скорость, с которой ехали автомобили Зайцевой и Дронова, невозможно. При этом в выводах было сказано, что автомобиль Дронова пересек "условную линию". Юлия Носатенко объяснила, что под условной линией следует понимать начало закругления проезжих частей. Эта линия не является местом столкновения.

"Если суд назначит дополнительную экспертизу, комиссия экспертов нарисует эту условную линию", - добавила Юлия Носатенко.

По ее словам, определить скорость автомобиля Дронова не представляется возможным, поскольку он двигался неравномерно.

"Сначала Volkswagen Touareg (авто Дронова) набирал скорость. Затем замедлился. После выполнения маневра поворота он снова ускорился. Исходя из того, что автомобиль менял скорость, определить скорость его движения невозможно", - пояснила Юлия Носатенко.

Также эксперты не знают, с какой скорость ехала Зайцева. Они утверждают, что на видео машина Алены появилась слишком поздно, а качество записи не позволяет рассчитать точные результаты.

"На видео с площади Конституции, где автомобиль Lexus (авто Зайцевой) движется рядом с автомобилем красного цвета контуры автомобилей и контуры колес размыты. Они просматривается слабо. Это затрудняет определение расстояния, которое преодолел Lexus Зайцевой. И ставит под сомнение определение скорости по времени, за которое автомобиль преодолел определенный отрезок пути", - рассказала Юлия Носатенко.

Напомним, что Алена Зайцева подозревается в ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября на улице Сумской. В результате аварии погибло шесть человек, еще пять пострадали.

Ранее подозреваемую в ДТП в Харькове заметили сидящей на лавочке на территории Харьковской центральной клинической больницы №5.

Также сообщалось, что Зайцева была в момент аварии под воздействием наркотиков.

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