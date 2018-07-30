ДТП у Харкові: з'явилася нова інформація про зниклого свідка

Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Відомо, куди зникла лікар-нарколог

Лікар-нарколог Олена Федірко, яка проводила експертизу Зайцевої після смертельного ДТП у Харкові, звільнилася з місця роботи за власним бажанням із-за важкої хвороби матері. Про це повідомляє УНН.

Відомо, що Олена Федірко звільнилася з наркологічного диспансеру, в якому Зайцева проходила обстеження, ще в травні 2018 року. В офіційному документі сказано, що вона звільнилася за власним бажанням. Федірко повідомила, що у неї тяжкохвора мати і їй необхідно за нею доглядати.

В обласному наркологічному диспансері лікар-нарколог Олена Федірко пропрацювала з 1986 по 2018 рік. Саме вона вказала, що у обвинуваченої у смертельному ДТП Зайцевої були ознаки наркотичного сп'яніння. Аналізи підтвердили наявність кодеїну і фенобарбіталу, але для остаточних висновків не вистачило біологічного матеріалу.

Скріншот фото (unn.com.ua)

Раніше ми писали про те, що за словами адвоката Лариси Матвєєвої, захист Зайцевої може скористатися ситуацією.

"Що стосується, наприклад, кількості аналізів, які були відібрані, як вони були відібрані, чому в такій кількості, хто відбирав повторно аналізи, якщо вони відбиралися взагалі, в принципі", - сказала вона.

Олена Федірко, яку викликали як свідка на засідання суду, на слухання справи не з'явилася.

Нагадаємо, адвокати повідомили, що їх підзахисні, які проходять у справі про смертельне ДТП у Харкові, почали відчувати проблеми зі здоров'ям.

Відео: РБК-Україна