ДТП у Харкові: Зайцева була на момент аварії під впливом наркотиків

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Медики підтвердили, що в сечі обвинуваченої були препарати

Обвинувачена у справі про смертельне ДТП у Харкові Олена Зайцева перебувала в момент аварії під впливом наркотичних речовин. Про це повідомляє адвокат потерпілих Лариса Матвєєва на своїй сторінці в Facebook.

Лариса Матвєєва опублікувала роз'яснення, які надав Державний центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерства охорони здоров'я, в яких пояснюється, що в сечі Зайцевої були виявлені препарати, які знижують увагу та швидкість реакції.

Крім того, медики виявили опіати, фенобарбітал, метаболіти анальгіну і кодеїн, які відносяться до списку "наркотичних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю".

"Сьогодні у судовому засіданні залучили до матеріалів кримінальної справи. Незважаючи на величезні заперечення адвокатів Зайцевої та її подруги. У документах, наданих Міністерством охорони здоров'я на адвокатський запит Матвєєвої говориться, що загальний стан Зайцевої, свідчив про те, що вона перебувала у стані наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції", - написала адвокат.

Скріншот документів (facebook.com/larysa.koretska)

"З урахуванням наданих у запиті відомостей можна визначити, що Зайцева за станом на 18.10.2017 р. перебувала у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих речовин", - йдеться у висновках.

Нагадаємо, смертельна ДТП на перехресті вулиць Сумської та Мечникова в Харкові сталася 18 жовтня 2017 року. Водій Volkswagen Touareg виїхав на перехрестя з порушенням правил дорожнього руху і зіткнувся з автомобілем Lexus, за кермом якого перебувала Олена Зайцева. Автомобіль Lexus мчав на червоний сигнал світлофора.

В результаті Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, 5 з них загинули на місці, ще одна жінка померла в лікарні.

Скріншот поста (facebook.com/larysa.koretska)

Раніше ми писали про те, що зник один з головних свідків звинувачення, лікар-нарколог Олена Федірко.

А на засіданні суду, 24 липня, суд продовжив арешт винуватцям ДТП, Зайцевій та Дронову.

Відео: РБК-Україна