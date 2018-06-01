ДТП в Києві: з'явилося відео перших хвилин після аварії

Водій збив 13-річного хлопчика на велосипеді

У Дарницькому районі Києва увечері 31 травня на вулиці Григоренка сталася ДТП. Поліцейський спецавтомобіль "Фольксваген" збив 13-річного велосипедиста. На сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook з'явилося відео перших хвилин після аварії.

"Відео перших хвилин після ДТП в Києві на Григоренка: видно, як кортеж об'їжджає місце аварії", - написали у спільноті.

Видео первых минут после ДТП в Киеве на Григоренко: видно как кортеж объезжает место аварии мальчика оперируют в Охматдет..3 перелома Опубліковано dtp.kiev.ua 31 травня 2018 р.

Відео: Аварія на вулиці Григоренка (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше стало відомо про стан 13-річного хлопчика, який постраждав у ДТП.

Нагадаємо, водій, що збив підлітка, розповів про обставини аварії.

Чоловік стверджує, що вони їхали з колегою по роботі та нікого не супроводжували. Він працює в батальйоні супроводу Головного управління Національної поліції міста Києва.

Варто відзначити, що поліцейські спростували інформацію свідків, які заявили, що машина нібито їхала з сиреною.

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