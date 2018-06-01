Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ДТП в Києві: з'явилося відео перших хвилин після аварії

STYLERLIFE        01.06.2018 - 16:11
Фото: ДТП на Позняках (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Фото: ДТП на Позняках (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Водій збив 13-річного хлопчика на велосипеді

У Дарницькому районі Києва увечері 31 травня на вулиці Григоренка сталася ДТП. Поліцейський спецавтомобіль "Фольксваген" збив 13-річного велосипедиста. На сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook з'явилося відео перших хвилин після аварії.

"Відео перших хвилин після ДТП в Києві на Григоренка: видно, як кортеж об'їжджає місце аварії", - написали у спільноті.

 

Видео первых минут после ДТП в Киеве на Григоренко: видно как кортеж объезжает место аварии мальчика оперируют в Охматдет..3 перелома

Опубліковано dtp.kiev.ua 31 травня 2018 р.

Відео: Аварія на вулиці Григоренка (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше стало відомо про стан 13-річного хлопчика, який постраждав у ДТП.

Нагадаємо, водій, що збив підлітка, розповів про обставини аварії.

Чоловік стверджує, що вони їхали з колегою по роботі та нікого не супроводжували. Він працює в батальйоні супроводу Головного управління Національної поліції міста Києва.

Варто відзначити, що поліцейські спростували інформацію свідків, які заявили, що машина нібито їхала з сиреною.

Як діти з інвалідністю борються за освіту в звичайних школах (відео: STYLER.rbc.ua)

ДТП у Києві: стало відомо про стан 13-річного хлопчика Скандальне ДТП в Києві: водій, що збив підлітка, розповів про обставини аварії
Теги: авария, ДТП, Позняки
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top