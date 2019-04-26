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ДТП у Києві: позашляховик збив 11-річну дівчинку (відео)

STYLERЖиття    26.04.2019 - 11:21
ДТП у Києві: позашляховик збив 11-річну дівчинку (відео)
Колаж РБК-Україна

Постраждала у ДТП перебуває у важкому стані

У Києві позашляховик Nissan збив 11-річну дівчинку, залишивши гіркоту та біль на душі близьких людей постраждалої. На даний момент дитина знаходиться в реанімації у важкому стані. Про це повідомляє Інформатор.

25 квітня дитина переходила дорогу на проспекті Науки по пішохідному переходу. Nissan рухався в бік Центрального вокзалу на великій швидкості. Попереду нього зупинився автомобіль, щоб пропустити пішохода, проте як тільки дитина вийшла з-за рогу машини - тут же була збита джипом.

Постраждала пролетіла більше п'яти метрів і впала на асфальт. Дівчинці одразу ж викликали швидку. У лікарні їй діагностували множинні переломи і відкриту травму черепа. Зазначається, що вона перебувала у важкому стані і довгий час не приходила в себе.

"Дитина лежить у лікарні на межі життя та смерті, а у водія одна фраза: "Вибачте, я не хотів, я випадково", - обурюється сестра 11-річної дівчинки.

Nissan збив дівчинку у Києві (відео: facebook.com/kiev.informator)

Винуватець ДТП відмовився коментувати ситуацію. Щоб уникнути подальших розпитувань, він пересів у Toyota свого знайомого та чекав, поки закінчать роботу патрульні поліцейські. За життя дівчинки лікарі борються, інформація про її стан уточнюється.

Нагадаємо, що водій рятував кошеня та загинув у ДТП в Києві. Чоловік спробував перенести беззахисну тварину, яка застрягла на вулиці зі жвавим рухом, на безпечну сторону дороги, за що поплатився власним життям.

Ми писали, що співачка МакЅим після страшного ДТП знаходиться в лікарні, медики роблять все можливе, щоб відома знаменитість якомога швидше стала на ноги.

Раніше повідомлялося, що у смертельній ДТП під Сумами, яка 21 квітня забрала життя чотирьох осіб, вижив лише 13-річний хлопчик.

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