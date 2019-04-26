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ДТП в Киеве: внедорожник сбил 11-летнюю девочку (видео)

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 11:21
ДТП в Киеве: внедорожник сбил 11-летнюю девочку (видео)
Коллаж РБК-Украина

Пострадавшая в ДТП находится в тяжелом состоянии

В Киеве внедорожник Nissan сбил 11-летнюю девочку, оставив горечь и боль на душе близких людей пострадавшей. На данный момент ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Информатор.

25 апреля ребенок переходил дорогу на проспекте Науки по пешеходному переходу. Nissan двигался в сторону Центрального вокзала на большой скорости. Впереди него остановился автомобиль, чтобы пропустить пешехода, однако как только ребенок вышел из-за угла машины - тут же был сбит джипом.

Пострадавшая пролетела более пяти метров и упала на асфальт. Девочке тут же вызвали скорую. В больнице врачи диагностировали множественные переломы и открытую травму черепа. Отмечается, что она находилась в тяжелом состоянии и долгое время не приходила в себя. 

"Ребенок лежит в больнице на грани жизни и смерти, а у водителя одна фраза: "Извините, я не хотел, я случайно", - негодует сестра 11-летней девочки.

Nissan сбил девочку в Киеве (видео: facebook.com/kiev.informator)

Виновник ДТП отказался комментировать ситуацию. Чтобы избежать дальнейших расспросов, он пересел в Toyota своего знакомого и ожидал, пока закончат работу патрульные полицейские. За жизнь девочки борются врачи, информация о ее состоянии уточняется.

Напомним, что водитель спасал котенка и погиб в ДТП в Киеве. Мужчина попытался перенести беззащитное животное, которое застряло на улице с оживленным движением, на безопасную сторону дороги, за что поплатился собственной жизнью.

Мы писали, что певица МакSим (Марина Абросимова) после страшного ДТП находится в больнице, врачи делают все возможное, чтобы известная исполнительница как можно быстрее стала на ноги.

Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП под Сумами, которое 21 апреля забрало жизни четырех человек, единственным выжившим оказался 13-летний мальчик. 

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