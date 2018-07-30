ДТП під Києвом: поїзд майже кілометр тягнув автомобіль, є загиблі

STYLER LIFE 30.07.2018 - 11:12
Фото: УНІАН Фото: УНІАН

Легкове авто врізалося у поїзд

У Київській області у неділю, 29 липня, близько 18:45 між селами Трипілля і Миронівка поїзд "Київ-Бердянськ" №226 зіткнувся з легковим авто і майже кілометр тягнув його по рейках. Про це повідомляє видання сайту міста Запоріжжя.

Як розповіли працівники залізниці, водій машини намагався "проскочити", але не встиг.

ДТП під Києвом: поїзд майже кілометр тягнув автомобіль, є загиблі
ДТП під Києвом: поїзд майже кілометр тягнув автомобіль, є загиблі
ДТП під Києвом: поїзд майже кілометр тягнув автомобіль, є загиблі
 

Фото: ДТП під Києвом (мwww.061.ua)

Дві людини загинули. На місце події прибули медики, правоохоронці та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За станом на 19:20 в "Укрзалізниці" не знали про подію.

Нагадаємо, з'явилися подробиці резонансного ДТП з п'яним депутатом. Депутат Сокальської міської ради та працівник районної лікарні Василь Петрушка, будучи в стані алкогольного сп'яніння, насмерть збив 72-річну бабусю і в'їхав в рейсовий автобус на своєму автомобілі Fiat Skudo.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент смертельного ДТП з участю пасажирського автобуса і поїзда, що сталася на Буковині 27 липня.

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Теги:  ДТП,  поезд,  авто