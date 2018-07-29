Появилось видео смертельного ДТП на Буковине: показан момент столкновения поезда и автобуса

Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

Крупная авария произошла 27 июля. В автобусе на момент аварии находилось 15 пассажиров

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда, произошедшего на Буковине 27 июля. Трагические кадры опубликованы на YouTube канале "Черновицкий луч".

Как видно из видео, маршрутка не пропустила поезд, который двигался на большой скорости; вследствие чего тот въехал заднюю часть микроавтобуса, протянув его на несколько метров вдоль железнодорожной колеи.

На данный момент достоверно известно, что в автобусе на момент аварии находилось 15 пассажиров. Из-за беспечности 62-летнего водителя, который, по словам полиции, не убедился в безопасности проезда и допустил столкновение, двое из них погибли на месте. Еще 7 человек получили травмы различной степени.

Видео: Смертельное ДТП на Буковине (youtube.com/"Чернівецький Промінь")

Напомним, недавно во Львове случилось резонансное ДТП: пьяный депутат слбил 72-летнюю велосипедистку и въехал в автобус. Также на Закарпатье произошло тройное автодорожное происшествие, а в Ровенской области иномарка сбила насмерть пешехода, он переходил дорогу в неположенном месте.