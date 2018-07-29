Пьяный депутат попал в резонансное ДТП с пассажирским автобусом, есть погибшие

Фото: ДТП (РБК-Украина)

Информацию о дорожном происшествии опубликовала украинская журналистка

Во Львовской области, в селе Новый Витков, которое располагается в Радеховском районе, автомобиль, водителем которого оказался один из местных депутатов, столкнулся с проезжающим автобусом, а после насмерть сбил пожилую велосипедистку. Соответствующая информация была опубликована журналисткой Викторией Балицкой на своей странице в Facebook.

Фото с места ДТП (facebook.com/Вика Балицкая)

Согласно предоставленной ей информации, автодорожное происшествие произошло вчера днем, между 13:00 и 14:00. События развивались таким образом: депутат сокальского горсовета Василий Петрушка на дороге Радехов-Червоноград, пребывая за рулем Фиата Скудо, врезался в рейсовый пассажирский автобус, а затем наехал на 72-летнюю велосипедистку. Из-за полученных травм, пенсионерка сразу же погибла.

Отмечен так же и тот факт, что водитель был пьян - в крови депутата было 1,5 промилле алкоголя.

"Он является депутатом сокальського горсовета от "Воли" и работает в Центральной районной больнице Сокаля (если верить данным его декларации и информации в сети). Возраст 43 года", – сообщила Виктория Балицкая. Также журналистка добавила, что депутата госпитализировали и что по данным, которыми она располагает, врачи пытаются "что-то там мутить".

Скриншот поста Виктории Балицкой (facebook.com/Вика Балицкая

Напомним, ранее экс-нардеп пьяным катался в авто и, чуть не спровоцировал аварию. В Черкасской области другой экс-нардеп, к сожалению, сбил насмерть велосипедиста. Кроме того, стали известны подробности ДТП, в котором ВАЗ задавил младенца.

Видео: РБК-Украина