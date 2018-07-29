П'яний депутат потрапив у резонансну ДТП з пасажирським автобусом, є загиблі

Фото: ДТП (РБК-Україна)

Інформацію про дорожню подію опублікувала українська журналістка

У Львівській області, в селі Новий Витків, яке розташовується в Радехівському районі, автомобіль, водієм якого виявився один з місцевих депутатів, зіткнувся з проїжджаючим автобусом, а після насмерть збив літню велосипедистку. Відповідна інформація була опублікована журналісткою Вікторією Балицкой на своїй сторінці в Facebook.

Фото з місця ДТП (facebook.com/Вика Балицька)

Згідно наданої їй інформації, автодорожнє пригода сталася вчора вдень, між 13:00 і 14:00. Події розвивалися таким чином: депутат сокальської міськради Василь Петрушка на дорозі Радехів-Червоноград, перебуваючи за кермом Фіата Скудо, врізався в рейсовий пасажирський автобус, а потім наїхав на 72-річну велосипедистку. Із-за отриманих травм пенсіонерка одразу ж загинула.

Відзначений так само і той факт, що водій був п'яний - у крові депутата було 1,5 проміле алкоголю.

"Він є депутатом сокальської міськради від "Волі" і працює в Центральній районній лікарні Сокаля (якщо вірити даними його декларації та інформації в мережі). Вік 43 роки", – повідомила Вікторія Балицька. Також журналістка додала, що депутата госпіталізували і що за даними, якими вона володіє, лікарі намагаються "щось там мутити".

Скріншот поста Вікторії Балицкой (facebook.com/Вика Балицька

Нагадаємо, раніше екс-нардеп п'яним катався в авто і, мало не спровокував аварію. У Черкаській області інший екс-нардеп, на жаль, збив на смерть велосипедиста. Крім того, стали відомі подробиці ДТП, в якому ВАЗ задавив немовляти.

Відео: РБК-Україна