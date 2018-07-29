З'явилося відео смертельного ДТП на Буковині: показаний момент зіткнення поїзда та автобуса

Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

Велика аварія сталася 27 липня. В автобусі на момент аварії перебувало 15 пасажирів

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент смертельного ДТП за участю пасажирського автобуса і поїзда, що сталася на Буковині 27 липня. Трагічні кадри опубліковані на YouTube каналі "Чернівецький промінь".

Як видно з відео, маршрутка не пропустила поїзд, який рухався на великій швидкості; внаслідок чого той в'їхав задню частину мікроавтобуса, протягнувши його на кілька метрів вздовж залізничної колії.

На даний момент достовірно відомо, що в автобусі на момент аварії перебувало 15 пасажирів. З-за безпечності 62-річного водія, який, за словами поліції, не переконався в безпеці проїзду та допустив зіткнення, двоє з них загинули на місці. Ще 7 осіб отримали травми різного ступеня.

Відео: Смертельне ДТП на Буковині (youtube.com/"Чернівецький Промінь")

Нагадаємо, нещодавно у Львові сталося резонансне ДТП: п'яний депутат слбил 72-річну велосипедистку і в'їхав в автобус. Також на Закарпатті сталася потрійна автодорожня пригода, а в Рівненській області іномарка збила на смерть пішохода, він переходив дорогу в недозволеному місці.