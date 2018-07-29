"Привезли без сознания": появились подробности резонансного ДТП с пьяным депутатом

Фото: ДТП (РБК-Украина)

Виновник ДТП ссылается на гипертонический криз

Депутат Сокальского городского совета и сотрудник районной больницы Василий Петрушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 72-летнюю старушку и въехал в рейсовый автобус на своем автомобиле Fiat Skudo. Как сообщает "ТСН", на данный момент нарушитель находится в больнице и отказывается общаться с прессой, ссылаясь на свой "гипертонический криз".

В полиции утверждают, что анализ крови депутата обнаружил 1.6 промилле алкоголя. Так же сотрудники органов сообщили, что подозреваемый задержан, хотя журналисты застали его в больнице. Это дело прокомментировал народный депутат Игорь Мосийчук, опубликовав в социальной сети такой пост: "Сейчас Василий Петрушка госпитализирован и по имеющейся информации, врачи что-то там крутят-мутят, пытаясь отмазать коллегу. Именно поэтому очень важна максимальная огласка этого дела".

Стоит отметить, что Петрушка работает в Сокальской районной больнице и депутатом городского совета. По словам правоохранителей, возможный виновник аварии задержан, но с журналистом ТСН он разговаривал из больницы:

- Было, говорю, было ДТП. Было.

- А что случилось?

- Это тяжело объяснить. И я не буду общаться. У меня гипертонический криз сейчас.

- Полиция говорит, что 1,5 промилле алкоголя было.

- Я вообще ничего не комментирую, я не видел и меня вчера привезли без сознания".

По факту происшествия сотрудники полиции открыли уголовное дело: пьяному водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный депутат попал в резонансное ДТП. В Киеве случилась авария с иномарками, в которой пострадал младенец, а во Львове квадроциклист наехал на трех детей.

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