"Привезли свідомості"резонансного ДТП з п'яним депутатом

Фото: ДТП (РБК-Україна)

Винуватець ДТП посилається на гіпертонічний криз

Депутат Сокальської міської ради та працівник районної лікарні Василь Петрушка, будучи в стані алкогольного сп'яніння, насмерть збив 72-річну бабусю і в'їхав в рейсовий автобус на своєму автомобілі Fiat Skudo. Як повідомляє "ТСН", на даний момент порушник перебуває в лікарні і відмовляється спілкуватися з пресою, посилаючись на свій "гіпертонічний криз".

У поліції стверджують, що аналіз крові депутата виявив 1.6 проміле алкоголю. Так само співробітники органів повідомили, що підозрюваний затриманий, хоча журналісти застали його в лікарні. Це справа прокоментував народний депутат Ігор Мосійчук, опублікувавши в соціальній мережі такий пост: "Зараз Василь Петрушка госпіталізований і за наявною інформацією, лікарі щось там крутять-мутять, намагаючись відмазати колегу. Саме тому дуже важлива максимальна розголос цієї справи".

Варто відзначити, що Петрушка працює в Сокальській районній лікарні і депутатом міської ради. За словами правоохоронців, можливий винуватець аварії затриманий, але з журналістом ТСН він розмовляв з лікарні:

- Було, кажу, було ДТП. Було.

- А що сталося?

- Це важко пояснити. І я не буду спілкуватися. У мене гіпертонічний криз зараз.

- Поліція каже, що 1,5 проміле алкоголю було.

- Я взагалі нічого не коментую, я не бачив і мене вчора привезли без свідомості".

За фактом події співробітники поліції відкрили кримінальну справу: п'яному водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п'яний депутат попал у резонансну ДТП. У Києві зпроменіла аварія з іномарками, в якій постраждав немовля, а у Львові квадроциклист наїхав на трьох дітей.

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