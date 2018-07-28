Во Львовской области квадроциклист наехал на трех маленьких детей

Иллюстративное фото (pixabay)

Водитель средства передвижения не справился с управлением. К счастью, обошлось без жертв

В селе Верхнее Синевидное, Львовской области, неизвестный мужчина не справился с управлением квадроцикла, и наехал на троих местных детей. Все пострадавшие дети - маленькие. Их возраст составляет от 6 до 7 лет. Об инциденте сообщили на сайте пресс-службы Львовской полиции.

Сотрудниками полиции установлено, что квадроциклом управлял 27-летний житель Львова. В результате неосторожности водителя пострадали три сельских ребенка, к счастью, обошлось без жертв. Для точной установки диагноза и полученных травм, детей осматривают медицинские сотрудники.

На данный момент причина случившегося устанавливается, водитель квадроцикла задержан на время проведения тестов, на наличие алкоголя в крови. От результатов анализов будет решаться вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, во Львовской области и на Закарпатье ранее произошли несколько ДТП: на Львовщине поезд столкнулся с 10-летним мотоциклистом, в Закарпатской области произошла масштабная тройная авария. Также, неподалеку от Львова произошло дорожное происшествие с участием полиции.

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