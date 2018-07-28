У Львівській області квадроциклист наїхав на трьох маленьких дітей

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Водій засобу пересування не впорався з керуванням. На щастя, обійшлося без жертв

У селі Верхнє Синьовидне, Львівської області, невідомий чоловік не впорався з кермом квадроцикла, та наїхав на трьох місцевих дітей. Всі постраждалі діти - маленькі. Їх вік становить від 6 до 7 років. Про інцидент повідомили на сайті прес-служби Львівської поліції.

Співробітниками поліції встановлено, що квадроциклом керував 27-річний житель Львова. В результаті необережності водія постраждали три сільських дитини, на щастя, обійшлося без жертв. Для точного встановлення діагнозу і отриманих травм, дітей оглядають медичні працівники.

На даний момент причина події встановлюється, водія квадроцикла затримано на час проведення тестів на наявність алкоголю в крові. Від результатів аналізів буде вирішуватися питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, у Львівській області та на Закарпатті раніше відбулися кілька ДТП: на Львівщині поїзд зіткнувся з 10-річним мотоциклістом, в Закарпатській області сталася масштабна потрійна аварія. Також, недалеко від Львова сталася дорожня пригода з участю поліції.

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