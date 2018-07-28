Железнодорожное ДТП: во Львовской области 10-летний мотоциклист столкнулся с поездом

Фото: УНИАН

Мальчик ехал в шлеме и не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом

Сегодня утром во Львовской области на железной дороге случился инцидент. Произошло столкновение поезда и десятилетнего мотоциклиста. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Львовской области.

Несчастный случай произошел в Пустомытовском районе, в селе Старое в начале двенадцатого. На железнодорожном переезде под колеса поезда "Киев - Ивано-Франковск" попал десятилетний мальчик. Машинист рассказал, что мальчик, ехавший по железнодорожному полотну, был в шлеме и совершенно не реагировал на звуковые сигналы, которые он подавал ему.

На текущий момент о состоянии пострадавшего мальчика ничего не известно. Сообщается только то, что юный мотоциклист был доставлен в одну из больниц Львова и госпитализирован.

Сейчас полицейские выясняют, при каких обстоятельствах произошло ДТП, кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно в Киеве также произошло ДТП с участием ребенка - Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. Стали известны подробности ужасной трагедии: виновник аварии оказался родственником криминального авторитета, а один из очевидцев рассказал о подробностях инцидента. Погибшая девочка воспитывалась в неполной семье, уже известны подробности о ней.

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