Залізничне ДТП: у Львівській області 10-річний мотоцикліст зіткнувся з поїздом

Фото: УНІАН

Хлопчик їхав у шоломі і не реагував на звукові сигнали, що подавав машиніст

Сьогодні зранку у Львівській області на залізниці стався інцидент. Сталося зіткнення поїзда і десятирічного мотоцикліста. Про це повідомляє сайт Національної поліції Львівської області.

Нещасний випадок стався у Пустомитівському районі, в селі Старе на початку дванадцятого. На залізничному переїзді під колесами потяга "Київ - Івано-Франківськ" потрапив десятирічний хлопчик. Машиніст розповів, що хлопчик, який їхав по залізничному полотну, був в шоломі і абсолютно не реагував на звукові сигнали, які він подавав йому.

На поточний момент про стан постраждалого хлопчика нічого не відомо. Повідомляється тільки те, що юний мотоцикліст був доставлений в одну з лікарень Львова та госпіталізовано.

Зараз поліцейські з'ясовують, за яких обставин сталася ДТП, крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, нещодавно в Києві також сталося ДТП за участю дитини - Hummer смерть збив 10-річну дівчинку. Стали відомі подробиці жахливої трагедії: винуватець аварії оказался родичем кримінального авторитета, а один з очевидців рассказал про подробиці інциденту. Загибла дівчинка виховувалася в неповній родині, уже известны подробиці про неї.

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