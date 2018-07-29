ДТП с младенцем: в Киеве произошла крупная авария с иномарками (видео)

Кадр из видео (facebook.com/kiev.informator.ua)

В результате столкновения двух автомобилей пострадало три человека

В воскресенье, 29 июля, в Киеве на проспекте Академика Палладина произошло столкновение двух иномарок. По имеющейся информации, водитель Audi A4 протаранил KIA Sportage, в котором находилась семья с маленьким ребенком. Крупное ДТП случилось около 04:10, передает "Информатор" в социальной сети Facebook.

На видео, опубликованном сообществом говорится, что KIA остановился на красный сигнал светофора, напротив супермаркета NOVUS. По направлению к "Академгородку" ехала Audi A4, водитель которой по неизвестным причинам на полной скорости потерял управление и протаранил KIA Sportage. В автомобиле находилась семья с 4-месячным ребенком. В результате случившегося в больницу попало три человека.

По предварительным данным ребенок не пострадал, однако его также забрали в больницу на обследование.

На место ДТП для извлечения пострадавшего водителя Audi приехали спасатели, однако ему удалось покинуть транспортное средство до их приезда.

По имеющейся информации, от виновника ДТП разило алкогольными напитками. Пассажиры Audi убежали при первой возможности. Их словили сотрудники полиции, однако никаких запрещенных препаратов они не нашли. После досмотра их передали медикам. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, 4 кареты "скорых" и спасатели. Подробности ДТП выясняются.

Видео: (facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что во Львовской области квадроциклист наехал на трех маленьких детей.

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Видео: (video.rbc.ua)