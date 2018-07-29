ДТП з немовлям: у Києві сталася велика аварія з іномарками (відео)

Кадр з відео (facebook.com/kiev.informator.ua)

В результаті зіткнення двох автомобілів постраждало три людини

У неділю, 29 липня, у Києві на проспекті Академіка Палладіна сталося зіткнення двох іномарок. За наявною інформацією, водій Audi A4 протаранив KIA Sportage, в якому перебувала сім'я з маленькою дитиною. Велике ДТП сталося близько 04:10, передає "Інформатор" в соціальній мережі Facebook.

На відео, опублікованому співтовариством говориться, що KIA зупинився на червоний сигнал світлофору, напроти супермаркету NOVUS. У напрямку до "Академмістечка" їхала Audi A4, водій якої з невідомих причин на повній швидкості втратив управління і протаранив KIA Sportage. В автомобілі перебувала сім'я з 4-місячною дитиною. У результаті того що сталося в лікарню потрапило три людини.

За попередніми даними дитина не постраждала, проте її також забрали в лікарню на обстеження.

На місце ДТП для витягання постраждалого водія Audi приїхали рятувальники, однак йому вдалося покинути транспортний засіб до їх приїзду.

За наявною інформацією, від винуватця ДТП тхнуло алкогольними напоями. Пасажири Audi втекли при першій можливості. Їх зловили працівники поліції, проте ніяких заборонених препаратів вони не знайшли. Після огляду їх передали медикам. На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, 4 карети "швидких" і рятувальники. Подробиці ДТП з'ясовуються.

Відео: (facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що у Львівській області квадроциклист наїхав на трьох маленьких дітей.

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Відео: (video.rbc.ua)