ДТП у Польщі: постраждалі діти тепер бояться автобусів

Фото: ДТП у Польщі (Колаж РБК-Україна)

А автобусі перебувало 11 дітей

Українські діти, які в Польщі потрапили в ДТП, тепер бояться повертатися додому на автобусі. Про це повідомляє ТСН.

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк повідомив, що діти, які пережили ДТП, тепер бояться повертатися додому автобусом і для них будуть куплені квитки на поїзд за рахунок держави.

"Всі дітки вже можуть повертатися в Україну. Всіх, звичайно, будемо повертати автобусами в Україну, але деякі діти бояться автобусів, і ми будемо їм купувати квитки за рахунок держави, і будемо відправляти поїздом до Львова", - пояснив Василь Павлюк.

В туристичному автобусі, які виїхав зі Львова до Відня і зірвався у прірву на території Польщі, знаходилося півсотні пасажирів, з них – 11 дітей. Три людини загинули, ще семеро людей перебувають у лікарнях.

"На сьогодні в стані середньому і важкому є тільки сім чоловік. Було 11 дітей і діти легко поранені, ситуація тут дуже хороша", - розповів генеральний консул України в Перемишлі Олександр Бачик.

Одна з постраждалих, киянка Ірина їхала до Відня святкувати день народження своєї куми Валентини. У Ірини переламаний ніс і забої, а її кума загинула.

"Її просто автобус розчавив, вона як-то перелетіла – я навіть не знаю, як", - зізнається жінка. Про загибель куми вона дізналася вже в лікарні.

Ще одна пасажирка автобуса Наталя їхала в автобусі з трьома онуками і дочкою. Після аварії їх розкидало в різні боки. Дітей з автобуса витягали чужі люди.

"Дівчинка, з якою я познайомився, вона мене витягувала з-під автобуса, тому що вона побачила, що автобус може зробити ще одне коло, і вона мене затягнула до відбійника", - розповів онук Наталі.

Наталя з дітьми потрапила в одну лікарню, а її дочку відвезли в іншу – вона в стані середньої тяжкості. У самої Наталії перелом ноги і рвані рани.

"Хочу подякувати всім небайдужим людям, які зупинялись, надавали допомогу. Вони давали водичку пити, обмивали рани, давали одяг, тому що ми всі порвані. Жінка, я навіть в шоці не запитала, як її звуть, вона взяла його на руки і притиснула, як свого, цілувала, обіймала, другого до себе притисла, подушечку під них поставила, тому що вони були босі", - розповіла Наталія Калапач.

Дипломати забезпечили постраждалих усім необхідним, а також працюють над тим, щоб доставити тіла загиблих додому.

Фото: ДТП у Польщі (ТСН)

Дорога, по якій рухався туристичний автобус – небезпечна, там круті повороти і серпантин. Там і раніше траплялися ДТП. Чому водій обрав саме цей шлях, а не поїхав по автобану, пояснити ніхто не може. Пасажири припускають, що водій хотів зрізати якийсь шмат дороги навпростець.

За попередньою версією, причиною смертельної ДТП стало перевищення швидкості. Дерева, які росли на схилі, загальмували політ автобуса в прірву, що, можливо, врятувало багатьом пасажирам життя.

"Я гіда питала, яка приходила вчора, з якою швидкістю їхав автобус. Вона сказала, що 85 кілометрів на годину. Я не знаю, як би можна було вписатися в такий різкий поворот – ми просто їхали прямо в той відбійник, хто вилітав через вікна, тому що розбивалися відразу скла", - розповіла постраждала Тетяна Яремко.

Відео: ДТП у Польщі (ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що постраждалі розповіли подробиці аварії з туристичним автобусом в Польщі.

А також ми писали про ДТП під Вінницею: з'явилося відео з місця аварії.

Відео: РБК-Україна