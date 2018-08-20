ДТП в Польше: пострадавшие дети теперь боятся автобусов

Фото: ДТП в Польше (Коллаж РБК-Украина)

А автобусе находилось 11 детей

Украинские дети, которые в Польше попали в ДТП, теперь боятся возвращаться домой на автобусе. Об этом сообщает ТСН.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил, что дети, которые пережили ДТП, теперь боятся возвращаться домой автобусом и для них будут куплены билеты на поезд за счет государства.

"Все детки уже могут возвращаться в Украину. Всех, конечно, будем возвращать автобусами в Украину, но некоторые детки боятся автобусов, и мы будем им покупать билеты за счет государства, и будем отправлять поездом до Львова", - пояснил Василий Павлюк.

В туристическом автобусе, которые выехал из Львова в Вену и сорвался в обрыв на территории Польши, находилось полсотни пассажиров, из них – 11 детей. Три человека погибло, еще семь человек находится в больницах.

"На сегодня в состоянии среднем и тяжелом есть только семь человек. Было 11 детей и дети же легко раненые, ситуация здесь очень хорошая", - рассказал генеральный консул Украины в Перемышле Александр Бачик.

Одна из пострадавших, киевлянка Ирина ехала в Вену праздновать день рождения своей кумы Валентины. У Ирины переломан нос и ушибы, а ее кума погибла.

"Ее просто автобус раздавил, она как-то перелетела – я даже не знаю, как", - признается женщина. О гибели кумы она узнала уже в больнице.

Еще одна пассажирка автобуса Наталья ехала в автобусе с тремя внуками и дочерью. После аварии их разбросало в разные стороны. Детей из автобуса вытаскивали чужие люди.

"Девочка, с которой я познакомился, она меня вытаскивала из-под автобуса, потому что она увидела, что автобус может сделать еще один круг, и она меня оттащила к отбойнику", - рассказал внук Натальи.

Наталья с детьми попала в одну больницу, а ее дочь отвезли в другую – она в состоянии средней тяжести. У самой Натальи перелом ноги и рваные раны.

"Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые останавливались, оказывали помощь. Они давали водичку пить, обмывали раны, давали свою одежду, потому что мы все порваны. Женщина, я даже в шоке не спросила, как ее зовут, она взяла его на руки и прижала, как своего, целовала, обнимала, второго к себе прижала, подушечку под них поставила, потому что они босые были", - рассказала Наталья Калапач.

Дипломаты обеспечили пострадавших всем необходимым, а также работают над тем, чтобы доставить тела погибших домой.

Фото: ДТП в Польше (ТСН)

Дорога, по которой двигался туристический автобус – опасная, там крутые повороты и серпантин. Там и раньше случались ДТП. Почему водитель выбрал именно этот путь, а не поехал по автобану, объяснить никто не может. Пассажиры предполагают, что водитель хотел срезать какой-то кусок дороги напрямик.

По предварительной версии, причиной смертельной ДТП стало превышение скорости. Деревья, которые росли на склоне, затормозили полет автобуса в пропасть, что возможно, спасло многих пассажирам жизнь.

"Я гида спрашивала, которая приходила вчера, с какой скоростью ехал автобус. Она сказала, что 85 километров в час. Я не знаю, как бы можно было вписаться в такой резкий поворот – мы просто ехали прямо в тот отбойник, кто вылетал через окна, потому что разбивались сразу стекла", - рассказала пострадавшая Татьяна Яремко.

Видео: ДТП в Польше (ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пострадавшие рассказали подробности аварии с туристическим автобусом в Польше.

А также мы писали о ДТП под Винницей: появилось видео с места аварии.

Видео: РБК-Украина